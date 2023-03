Újabb szörnyű hír érkezett Törökországból, sokan kórházba kerültek - Fotók

Hozta a kötelező győzelmet a török negyedosztály második csoportját vezető Alanya Kestelspor, amely az utolsó helyen álló Ofsport otthonában gyűjtötte be a három pontot. A hazafelé tartó úton azonban a csapatot szállító busz felborult, rengetegen sérültek meg a szörnyű balesetben.

TFF 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor, Ofspor deplasmanı dönüşü kaza yaptı. 11 yaralı, hastanede tedavi altına alındı.



Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dilerim. pic.twitter.com/nEsl8M79Ra — Ertem Şener (@ertemsener) March 12, 2023

Az katasztrófában összesen 13 játékos szorult kórházi kezelésre, de az együttes edzője és a segédedzője is ellátásra szorult. Két futballista súlyos sérüléseket szedett össze, őket műteni is kellett, akik a legfrissebb információk szerint továbbra is súlyos állapotban vannak. A busz több, mint 100 métert csúszott az oldalán.

Szerencsére senki nem vesztette az életét ebben a súlyos balesetben

– írta a klub a kiadott közleményében. A Török Labdarúgó-szövetség sajnálatát fejezte ki a baleset miatt, több nagy sztárklub, többek között a Galatasaray és a Trabzonspor is felajánlotta anyagi segítségét.

(Origo)