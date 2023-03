Michael Schumacher betegsége miatt felesége úgy él, mint egy fogoly

Már tíz éve, hogy súlyos síbalesetet szenvedett Michael Schumacher, azóta pedig a családja teljesen elszigetelte a nyilvánosság elől. A Forma 1-es legenda felesége, Corinna mindent megtesz, hogy a család magánélete védve legyen, még a barátokat és ismerősöket sem engedi Schumacher közelébe. Ez alól az az Eddie Jordan se volt kivétel, aki anno esélyt adott Michael Schumachernek a Forma 1-ben. Most ő beszélt arról, hogy mennyire pusztító hatással van Corinnára férje betegsége. Jordan úgy fogalmazott, Corinna férje, Schumacher "őrangyala".

Fotó: AFP

„Mick és Corinna számára ez volt a legszörnyűbb helyzet” – mondta a The Sunnak.

„Majdnem tíz év telt el, és Corinna nem tudott elmenni bulizni, ebédelni vagy erre vagy arra, olyan, mint egy fogoly, mert mindenki szeretne Michaelről beszélni vele, és nincs egy olyan perce se, amikor ne Michaelre kellene gondolnia."

Corinna olyan szabályt írt elő, amely szerint csak a család láthatja a Ferrari egykori sztárját, és azon kevesek egyike, akik a családon kívül láthatják őt, az egykori F1-vezér és a Ferrari volt főnöke, Jean Todt.

Corinna azóta bevallotta, hogy Schumacher „más” a balesete után. Tavaly az ő nevében vette át Észak-Rajna-Vesztfália állami díját, amikor ezeket a megjegyzéseket tette. "Minden nap hiányzik Michael. De nem csak nekem hiányzik. A gyerekeknek, a családnak, az apjának, mindenkinek körülötte. Úgy értem, mindenkinek hiányzik Michael, de Michael itt van. Más, de ő itt van, és ez ad erőt” – mondta.

"Megpróbáljuk úgy folytatni a családi életünket, amilyennek Michael szerette és továbbra is szereti. És folytatjuk az életünket. A magánélet privát, ahogy mindig is mondta. Nagyon fontos számomra, hogy továbbra is élvezhesse a magánéletét. Michael mindig megvédett minket, és most mi is védjük Michaelt."

„A magánélet nagyon fontos szempont a sportban, az üzleti életben és a magánéletben” – mondta Jordan. „Corinna meghatározott néhány szabályt, nagyon jól ismerem őt, még azokból az időkből is, amikor nem volt Schumacher párja. Ő egy kedves lány és hosszú közös múltunk van."

Hozzátette: "Erőfeszítéseket tettem, hogy elmenjek Michaelhez az első napokban, de Corinna megtagadta, és ez jogosan volt így, mert túl sokan akarták látni. Azt mondták: "Szeretünk, Eddie és nagyon régóta barátok vagyunk, de most meg kell védenünk Michaelt."