Durván leszólták Hosszú Katinkát, Ronaldo szerelme súlyos tragédiáról vallott

Hosszú Katinka március 16-án az Instagramra feltöltött Who is Katinka?" ("Kicsoda Katinka?") című videóban jelentette be, hogy gyermeket vár. A háromszoros olimpiai bajnok és férje azóta Miamiba utazott, és fotókat is megosztottak a tengerpartról. Néhány kommentelő azonban módortalan és bunkó hozzászólásokkal bombázta az úszónőt. "Hát te nem vagy szép kismama, olyan vagy, mint egy bálna" - írta egyikük, míg volt, aki abba kötött bele, hogy miért mutogatja "meztelen hasát" a tengerparton.

Az ötszörös aranylabdás futballista, Cristiano Ronaldo szerelme végtelenül szomorú évfordulóra emlékezett: egy éve halt meg kisfiúk, Angel, aki szülés közben hunyt el. Georgina elárulta, korábban három vetélésen esett át, és ez lehetett Angel végzetének oka.

Fotó: AFP

Egyre biztosabb, hogy Lionel Messi nem hosszabbítja meg Párizsban a nyáron lejáró szerződését. A világbajnok argentin labdarúgó nem igazán érzi jól magát a PSG-nél. Azonban a pletykákkal ellentétben nem egykori csapatánál, az FC Barcelonánál folytathatja, hanem az Atlético Madridhoz kerülhet. Erről Messi argentin csapattársa, Rodrigo de Paul beszélt.

"Messinek hozzánk, az Atléticóhoz kell jönnie, keresünk neki egy lakást Madridban."