Itt a Laidouni-utód, milliós igazolást jelentett be a Fradi

Aissa Laidouni eligazolása és Muhamed Besic súlyos sérülése miatt mindenképpen szüksége volt a Ferencvárosnak új belső középpályásra, amit a magyar rekordbajnok nem is aprózott el. Korábban már kölcsönvette a magyar válogatott középpályást, Baráth Pétert, valamint az olasz élvonalbeli Sampdoria játékosát, Simone Trimbolit (ő a hírek szerint a második csapattal készül majd). Most pedig a török élvonalból jelentett be egy új érkezőt Mehdi Boudjemaa személyében.

A 24 éves algériai középső középpályás a török Hatayspornál játszott, ám a kiesés ellen küzdő klub a múlt héten bejelentette, a földrengés olyan mértékű pusztításokat okozott a tartományukban, hogy nem folytatják a szereplésüket a Süperligben, így kerülhetett képbe Boudjemaa elmozdítása.

Mehdi személyében egy nagyon pozitív, jó stílusú középpályást tudhatunk a csapatunkban. Nagyon örülök, hogy sikerült véglegesítenünk ezt az átigazolást

- nyilatkozta a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás. Az algériai futballista idén 21 bajnokiból 19-en pályára lépett, többségében a kezdőcsapat tagjaiként. Értékét a mértékadó Transfermarkt 1,5 millió euróra (571 millió forint) becsüli. Játékstílusát tekintve hasonlóan futballozik, mint Aissa Laidouni, aki szintén nemrég a német élvonalbeli Union Berlinhez távozott.

Ma egy új lehetőség nyílt meg számomra, és nagy örömmel jelentem be, hogy úgy döntöttem, hogy a Ferencvároshoz igazolok. Nagyon várom, hogy elkezdhessük a közös kalandot

- nyilatkozta közösségi oldalán Mehdi Boudjemaa.

A Fradi legközelebb február 18-án, szombaton játszik tétmérkőzést a Kecskemét ellen a labdarúgó NBI-ben.