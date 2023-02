Családja nélkül utazott külföldre a magyar válogatott labdarúgó

Az átigazolási időszak legvégén csörrent Debrecenben a Fradival és Honvéddal magyar bajnok kapus, Gróf Dávid telefonja. A görög futballklub Levadiákosz ciprusi képviselője rákérdezett: lenne-e kedve a hellászi bajnokságba szerződni?

-Mivel 33 éves vagyok, egy hasonlóan előnyös lehetőségem már aligha lehet, ezért 2024-ig igent mondtam a görög élvonalban jelenleg 13. helyezett klubnak

– nyilatkozta a Borsnak Gróf, aki az első, Livadiában tartott edzésen a brazil-magyar Vinícius Paulóba botlott, hiszen a Fehérvártól korábban érkezett védő is ott keresi kenyerét. Ugyanakkor Gróf máris azt tervezi, hogy az athéni Panathinaikoszt erősítő Kleinheisler Lászlóval randevúzik a fővárosban.

-A Levadiákosz és a Panathinaikosz klubtulajdonosa közeli jó barát, gyorsan meg is beszélték, hogy Kleinheisler személyében remek középpályáshoz jutott az athéni csapat, és efelől én is megnyugtattam a "főnökömet", Andreasz Kolokitasz tulajdonost, hiszen Laci már gólt is lőtt új csapatában – tette hozzá Gróf.

A Debrecentől távozott játékos öt kinti tréning után megállapította, remek közösségbe került, és éppen egy lakályos livadiái bérelhető házat igyekszik találni, elvégre felesége és a kislányuk, az aranyos csöppség, Tia hamarosan követi őt görög földre.

-Remélem, a soros, AEK Athén elleni hétfő esti idegenbeli bajnokinkon már én leszek a kezdő kapus

– jegyezte meg Gróf. - Mindenesetre ha 30 ezer néző előtt én kapnék bizonyítási esélyt, és nem szerb kapuvédőnk, Sztefan Sztojanovics, az egy ilyen jelentős tömeg előtt érdekes kihívás lenne számomra.

Ami a hétfői tragikus a törökországi földrengéseket illeti, Dávidék két edzésük között értesültek a tragédiáról, és a közös ebédnél elborzadva nézték a pusztulás tévéképeit.

-Én az egészből semmit sem észleltem

- mondta Gróf Dávid.