Őrült helyzet, testvérharc lehet a Dárdai családban

Dárdai Pál mindhárom fia a Hertha BSC-nél kezdte a pályafutását, de az útjaik egyelőre másfelé viszik őket. Az is benne van a pakliban, hogy a közeljövőben más válogatottban szerepeljenek, akár egymás ellen is.

Dárdai Bence (balra) mellett Palkó, édesapjuk, Pál és MártonFotó: Nemzeti Sport

Miután a Hertha magyar klubikonja - meccsrekordere és évekig Bundesliga-edzője - immár több mint 25 éve Berlinben szolgálja a német fővárosi csapatot, a 23 éves Palkó, a 20 éves Márton és a 16 éves Bence is Berlinben született. Korosztályos válogatottként mindhárman a német nemzeti csapatokban szerepeltek, de később (kettős állampolgárként) választhatják a magyar A-válogatottat is. Apjuk többször elmondta már, hogy ebben rájuk bízza a döntést.

A 2021 januárjában a MOL Fehérvárhoz igazolt Dárdai Palkó már tavaly tavasszal a magyar válogatottságot választotta – legalábbis a részben hazai rendezésű U21-es Európa-bajnokság előtt kerettag volt Gera Zoltán szövetségi edző csapatában, a korábbi német U20-as válogatott csak egy sérülés miatt nem szerepelt végül magyar színekben a tornán. Az idei szezonban eddig 8 tétmeccsen 3 góllal és 6 gólpasszal segítette a Vidit, a 1. FC Köln vendégeként aratott 2-1-es bravúros győzelemből például mesteri góllal és remek játékkal vette ki a részét Németországba visszatérve.

Bomba formáját látva nem lenne meglepetés, ha Marco Rossi behívná őt az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre és/vagy az utánuk következő felkészülési meccsekre a magyar A-válogatottba.

Bátyjához hasonlóan Dárdai Márton is kis híján kénytelen volt eligazolni a Herthából, de végül marad a Bundesliga-csapatnál. A tavalyi berobbanása után, idén tavasszal sokat mellőzték és sérülések is hátráltatták, de ha újra elkapja a fonalat és a korábbi ütemben fejlődik tovább, a tehetsége alapján sokan – még az Európa- és világbajnok Thomas Hässler is – képesnek látják arra, hogy akár hónapokon belül bemutatkozzon a német válogatottban. Egyelőre az Eb-címvédő német U21-es válogatottban játszik.

Ha ez még korainak is tűnik, itt érdemes megemlíteni, hogy a Nemzetek Ligája A divíziójában négy forduló után csoportelső magyar válogatott legközelebb, szeptember 23-án éppen Németországban lép pályára.

Palkó és Márton szintén herthás öccse, Dárdai Bence egyelőre a német U16-os válogatott tagja.