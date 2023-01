A szerb teniszlegenda felkészülhet pár durva bekiabálásra

Mély nyomokat hagyott az ausztrál nyílt nemzetközi tenisz-bajnokságot korábban

kilenc alkalommal megnyert

szerb Novak Djokovicsban tavaly erőszakos deportálása. Emlékezetes, számos fals információ után az ausztrál hatóságok arra kötelezték, hogy hagyja el az országot, mert egyrészt nem tudta bizonyítani, hogy elkapta-e a koronavírust, másrész megtagadta a védőoltást.

Úgy bántak vele, mint egy közönséges bűnözővel, amit azóta sem tud megbocsátani, bár erről most hallgat a sajtónak. Az eddigi pályafutása során összesen 21 Grand Slam-tornát nyert klasszist azzal is büntették volna, hogy három évig nem teheti be a lábát Ausztráliába. Most mégis ott van.

Jelenleg Adelaide-ben ütöget, az ottani városi nyílt bajnokságon melegít be a január 16. és 29. között a Melbourne Parkban rendezendő viadalra. Craig Tiley, a Tennis Australia vezérigazgatója tudatában van annak a News Corp. szerint, hogy nem éppen barátságos nézőtéri bekiabálások fogad(hat)ják majd Melbourne-ben a klasszist. Tiley kifejtette, a múlt immár a múlt, jó lenne, ha 2022 meghurcolására senki se gondolna már. A szerb gigászt a torna rendezői örömmel fogadták, és sikeres szereplést kívánnak neki.