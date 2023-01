"Nyugodj békében!" - Gyászol Michael Schumacher családja

Megindító szavakkal búcsúzik kimúlt versenylovától Michael Schumacher lánya, Gina.

Gina Schumacher (jobbra) mellett édesanyja, Corinna és a korábbi Ferrari-vezető jóbarát, Jean Todt Fotó: AFP

A 25 éves német westernlovas korábban Gunners Enterprise – vagy ahogy szeretetteljesen becézte: Digger – nyergében ért el nagy sikereket sportágában, amelynek szeretetét édesanyjától örökölte. Corinna Schumacherrel közös lovasfarmjuk és versenycsarnokuk is van Svájcban és az Egyesült Államokban, Texasban.

Gina most kénytelen volt meghozni egy rendkívül nehéz döntést: elaltatta kedvenc hátasát.

– Tegnap el kellett búcsúznom az egyik legjobb barátomtól, az egyik legnagyobb szívű és életem egyik legnagyobb lovától! Megszakad a szívem, hogy el kell őt engednem, de néha kemény döntéseket kell meghoznunk, hogy helyesen bánjunk állatbarátainkkal. Köszönöm mindazt a sok csodás pillanatot, amiket a családunknak adtál, és minden együtt megtett mérföldünket. Nyugodj békében, "Digger" Gunners Enterprise, túl korán hagytál itt minket! Fuss szabadon odafent

– fűzte hozzá az alábbi képre kattintva végiglapozható galériájához Gina Schumacher., amelyben többször feltűnik a Forma–1-ben hétszeres világbajnok édesapja is.

A fotók között az is látható, hogy korábban édesapja, a 2013-as síbalesete óta ápolásra szoruló Michael Schumacher is lovagolt a most elaltatott Diggeren. Gina erre is utalhatott azzal, hogy megköszönte a lónak a családi emlékeket.

Schumi lánya 2013-ban, alig 16 évesen ennek a lónak a nyergében nyerte meg az első ifjúsági Európa-bajnoki címét az olaszországi Manerbióban. Két évvel később már a család svájci lovasfarmja (Corinna Schumacher monogramja után: CS Ranch) volt a korosztályos Eb helyszíne, ahol Gina újra aranyérmeket szerzett – egyéniben és csapatban is – Diggerrel.