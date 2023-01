„Karomban tartottam a halott lányom” – Szívszorító drámáról vallott a legendás sportoló

A Naganóban elért téli olimpiai bajnoki címe 25. évfordulója alkalmából terjedelmes interjút adott pályafutásáról és magánéletéről Gian Simmen. A svájciak legendás hódeszkása többek között eddigi 45 éve legnagyobb traumájáról is sokkoló nyíltsággal beszélt.

Gian Simmen Fotó: Facebook

A négy olimpián szerepelt sportembernek négy fia született, és egy kislánya is – aki holtan jött a világra.

– Petrának (Simmen felesége – a szerző) több vetélése is volt. Különösen kétezer-tíz volt borzalmas. A feleségem a terhessége kilencedik hónapjában járt, amikor a barátaink esküvőjén vettünk részt. Egyszer csak azt mondta: ’Valami nem stimmel, már nem érzem a babát’. Egyenesen kórházba mentünk. Az orvosok azt javasolták, hogy ha akarunk még gyereket, tanácsos természetes úton megszülni a babát. Ezért beindították a szülést, és Petra világra hozta Jonina Natalinát. Kétezer-ötszáz gramm súlyú és negyvenöt centis volt. Olyan volt, mint egy normális szülés.

Egy tökéletes kislány, csak halotti csendben. A karomban tarthattam a halott lányomat. (…) Egészen hideg volt.

Az ilyen pillanatokban természetesen egy világ omlik össze az emberben. Óriási a szakadék, amibe beleesel

– emlékezett vissza Gian Simmen az embert próbáló szörnyűségre.

Sőt, azt is elárulta, hogy az akkor már néhány éves fiuk, Niculin is a karjába vette a picit, megsimogathatta és elbúcsúzhatott a kishúgától, akit annyira várt, és aki hite szerint azóta is az őrangyalaként vigyáz rá odaföntről.

Simmen hozzátette, hogy fontosnak tartja nyíltan beszélni erről a témáról. Egyrészt, mert nem lehet tabutéma egy olyan sorscsapás, ami sokkal gyakrabban esik meg, mint gondolnánk. Másrészt, mert gyorsan rá kellett döbbenniük a feleségével: tönkreteszi őket, ha nem dolgozzák fel a traumát, hanem csak azon tépelődnek, miért történt ez velük.