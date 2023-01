Gyászol a sportvilág, elhunyt a magyar válogatott röplabdázó

Életének 54. évében elhunyt Grózer Anna korábbi válogatott röplabdázó – jelentette be kedden az UTE szakosztálya. A sportoló 1987 és 1991 között 41 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, tagja volt az 1987-es Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatottnak is. A Tungsram és az Újpesti Dózsa színeiben háromszor nyert bajnoki címet, kétszer pedig Magyar Kupát, 1985-ben pedig tagja volt a Bajnokcsapatok Európa-kupájában bronzérmes Tungsram csapatának is. Játékos-pályafutása után az UTE utánpótlásában edzőként dolgozott.

A lila-fehér klub szerdán 19 órakor az UTE röplabdacsarnoknál, gyertyagyújtással emlékezik a tragikusan fiatalon elhunyt Grózer Annára.