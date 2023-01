Fizetés nélkül érne csúcsra a francia sztárfocista

Az egykori francia válogatott futballista, Djibril Cissé 2015-ban, sérülését követően időlegesen visszavonult, később azonban a svájci Yverdonban és az olasz Vicenzában újra szerelést öltött. Az afrikai családi gyökerekkel bíró kiválóság rájött, hogy a francia első ligában eddig jegyzett 96 gólját képes lenne néggyel megtoldani.

-Szokás, hogy a futballisták megünneplik a 25., 50. és 75. találatukat

– nyilatkozta a So Footnak Cissé, aki az utóbbi években filmszínészként is bizonyított, más alkotások mellett a Taxi5 című sorozatban is láthattuk. - Korábban a Ligue 1-ben az Auxerre, Marseille és Bastia színeiben közel kerültem a száz találathoz, és érzek még magamban annyi erőt, hogy a hiányzó négyet megszerezzem.

E cél érdekében szorgosan edz, és mint kijelentette, bármelyik élvonalbeli francia klubhoz aláír, ráadásul a szerepléséért fizetést sem vár el. Becslése szerint a csúcsdöntéshez két-három hónap elegendő lesz számára.