Felnőttek között lett bajnok a 11 éves Bálint

Tizenegy évesen utasította maga mögé a felnőtt snapszereseket a srác. Regőczi Bálint néhány nappal ezelőtt ült le a zsugaasztalhoz huszonegy ellenfelével szemben, majd néhány óra elteltével győztesként fogadta a gratulációkat.

Alig volt tíz éves a kis Bálint, de nagyon figyelte amikor az édesapja, aki egyébként az ulti szövetség alelnöke volt, partnereivel majd később a neten zsugázik. Figyelt a gyerek és egyre jobban megismerkedett a magyar kártya lapjaival, a figurákkal és persze a játékkal.

- Úgy tartja a mondás, hogy a snapszer az ulti előszobája – mondta a Borsnak a bajnok büszke édesapja, Miklós. - Szerettem snapszerezni is, mi több, versenyekre is jártam. Az elmúlt éveben is beneveztem egyre, ahová a fiam – két nap gyakorlás után – elkísért, sőt játszott is. Nagy élményben volt része, ugyanis a felnőtt ellenfelek partnerként kezelték őt.

Csak egy valamiben lógott ki a sorból, Balázs nem hörpintett fel egy-egy pohárka söritalt a partik szünetében

– mesélte nevetve a papa.

Bálint (balról a második) és a vert mezőny, a kép jobb szélén a büszke apuka

Bálint – mondhatni – beleszeretett a snapszerezésbe, a tanulás mellett egyre többet gyakorolt, és a mezőny, az ellenfelek is megismerték a fiút.

- Rendszeresen rendeznek bajnokságokat, nyílt versenyeket, ahol találkozhatnak a kártyázás szerelmesei – folytatta Regőczi Miklós. - Legutóbb, az elmúlt hétfőn ismét a felnőttek között verte a blattot a gyerek. Bálint, ahogy már említettem tizenegy éve, de elmondhatom, lassan már rutinos versenyzőnek számít. Nagyon figyelmes, bátran játssza a partikat és ennek köszönhetően sokszor nyertesként fejezi be a leosztásokat.

Regőczi Bálint csúcsot döntött legutóbbi győzelmével.