Édesapja mellé került: végső nyugalomra helyezték Pelét

A tűzoltóautó, amely Pelé koporsóját szállította - ez Brazíliában hagyomány - kedden délután megérkezett a Necrópole Ecumenicaa temetőbe. A legendás futballista koporsóját szakadó esőben, trombitaszó mellett vitték a temető kilencedik emeletére. Abban a függőleges sírboltban helyezték örök nyugalomra, ahol édesapja is nyugszik. Az emeletről a Santos pályájára látni. A végső búcsúztatáson csak a családtagok vettek részt.

"Pelé örökké fog élni. Rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az új generációknak átadjuk az örökségét, s tovább folytassuk a történetét" - mondta az FC Santos vezetőedzője, Odair Hellmann.

Pelé koporsóját tűzoltóautó vitte a temetőbe Fotó: AFP

A 82 éves korában, december 29-én elhunyt labdarúgó - a "Fekete gyöngyszem" - a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült. A legendás futballista az utóbbi években többször kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.