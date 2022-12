Óriásit nyerhetsz, remek szorzókat találtunk a világbajnokság döntőjére

A Tippmixen és a Tippmixprón természetesen már elérhető a szombati bronzmeccs és a vasárnapi döntő is, a megszokott számos fogadási lehetőséggel. Az oddsszok ugyan a kezdésig még változhatnak, de az látszik, hogy hasonló játékerőt képviselő csapatok vívják majd a finálét, hiszen az esélyek nagyon kiegyenlítettek.

Messi gólszámának helyes eltalálása sok pénzt hozhat a konyhára Fotó: AFP

A tornán fantasztikusan teljesítő Lionel Messi 2014-ben már elbukott egy vb-döntőt az argentin válogatottal, de idén már most öt szerzett gólnál jár, míg nyolc éve összesen négyig jutott. Ez persze még nem jelenti azt, hogy a hétszeres aranylabdás ezúttal világbajnokként ünnepelhet majd vasárnap, de a finálén a mezőnyből neki van a legnagyobb esélye arra, hogy gólt szerezzen – ez utóbbi kimenetel 2,70-es oddsért fogadható. Ha Messi legalább két gólt szerez, az 10,00-s szorzót ér, az az opció pedig, hogy a rendes játékidő mindkét félidejében betalál, már 18,00-s oddshoz kapcsolódik.

A címvédőnél is van olyan játékos, aki öt gólnál jár, Kylian Mbappé pedig négy éve már megnyert egy vb-döntőt nemzeti csapatával, és akkor a finálé gólszerzői közé is feliratkozott. Most 3,20-as oddot jelentene egy Mbappé-találat, és 12,00-s szorzóhoz kapcsolódna, ha legalább két gólt jegyezne – ahogy négy éve, az argentinok ellen 4-3-re megnyert vb-nyolcaddöntőn tette... A Messi-Mbappé összevetésben érdekesség, hogy a gólpasszok tekintetében 3-2-re az argentinok klasszisa felé billen a mérleg a tornán, viszont amíg Messi az öt góljából hármat tizenegyesből szerzett, addig francia klubtársa egyszer sem büntetőből volt eredményes.