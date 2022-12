"Rossz ember" – Óriási a balhé Ronaldo családjában, kipakolt Georgina nincstelen féltestvére

Áloméletet él Cristiano Ronaldo mellett 28 éves élettársa, Georgina Rodríguez, aki modellként, sikeres üzletasszonyként és influenszerként tízmilliók kedvencévé, sokak példaképévé vált. Van azonban egy homályos pontja a korábbi bolti eladónő múltjának: egy eltitkolt féltestvére argentin apja korábbi házasságából. A másik nővérével, Ivanával ellentétben Patricia Rodríguezről sosem beszél Georgina, még az Én, Georgina című Netflix-portréfilmben sem esett szó róla. A 35 éves spanyol nő ugyanakkor egy tévéműsorban heves támadást intézett világhírű húga ellen.

Cristiano Ronaldo és az apja családtagjai szerint "rossz ember" Georgina Rodríguez Fotó: AFP

Patricia nehéz időket él, mióta kisgyerekként elveszett édesanyja után argentin származású apjuk is elhunyt (a kábítószer-kereskedésért a börtönt is megjárt Jorge Rodríguez három éve halt meg anyvérzésben). Most titokzatosan, de fenyegetően beszélt Georgináról, aki jelenleg a gyerekekkel együtt Katarban szurkol a vb-negyeddöntőre készülő Ronaldónak.

– Nem lenne jó, ha az emberek megtudnák az igazságot. Vigyázz, ha elmondom mindazt, amit tudok... Tönkrementem és Georgina nem segít nekem. Néha van mit ennem, néha nincs. Néha tudom fizetni az albérletet, néha nem – panaszolta Ronaldo élettársának féltestvére, aki azzal fenyegetőzik, hogy kiteregeti híres húga magánéleti titkait.

Georgina rossz ember

– mondta Patricia a spanyol tévéműsorban.

Patricia Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez ha amenazado a su hermana con contar lo que sabe sobre la mujer de Cristiano Ronaldo https://t.co/UbgSXex76i — estrelladigital.es (@estrelladigital) December 4, 2022

– A segítségét kértem ahhoz, hogy tankönyveket tudjak venni a gyerekeimnek. De nem segített. Sohasem kértem tőle pénzt, éppen ellenkezőleg, csak a gyerekeimnek kértem segítséget. Nem pénzt akartam. Soha életemben nem könyörögtem neki egyetlen centért sem, nemhogy egy euróért.

Azt is fájlalja, hogy közös rokonaiktól megtudta: Georgina kinevette szorult helyzete miatt.

– Nem akarok dühbe gurulni és olyasmiről beszélni, amiről nem szabadna. Nem szeretném, hogy az emberek megtudják az igazságot, és valami olyasmi kerüljön napvilágra, amitől talán félnek – utalt arra sejtelmesen, mégis sokatmondóan, hogy kényelmetlen titkokat tudna kiteregetni Georgináékról.

Korábban hasonlóan nyilatkozott a futballsztár kedveséről a nagybátyja, elhunyt apjuk testvére, Jesus is, aki elmondása szerint így üzent Ronaldónak: "Azt írtam Cristiano Ronaldo Facebook oldalára, hogy 'a leggonoszabb nő van melletted' és 'ha tudni akarod, lépj kapcsolatba velem, elmondom."

Georgina párjának, Cristiano Ronaldónak kedden este a portugál válogatottal Svájc ellen lesz jelenése a katari vb nyolcaddöntőjében.

(Brazil csodafoci és horvát csúcsdöntések a pályán, rémisztő és gyönyörű emberek a lelátón - napi vb-összefoglaló az Origón!)