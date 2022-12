Nagyszerű hír, elindult a jegyértékesítés a legnagyobb magyar sporteseményre

Nem kell többet várni, hétfőtől kezdődően elindult a jegyértékesítés a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra. A jegyek elérhetőek online a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon, illetve megvásárolhatók az Eventim jegyirodáiban és partnereinél országszerte.

A Nemzeti Atlétikai Központban rendezik meg a világbajnokságot Fotó: Nemzeti Sport

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke azt mondta: "Nagy örömünkre szolgál, hogy először rendezik meg Közép-Európában a szabadtéri atlétikai világbajnokságot. Magyarország nagyon gazdag sporttörténelemmel rendelkezik, és már bizonyította, hogy kiváló házigazdája a nagy sporteseményeknek, köztük az atlétikai versenyeknek, Budapest pedig egy lenyűgöző város, amely tökéletes környezetet biztosít majd a világ legjobb atlétáinak" - méltatta a magyarokat az elnök. "A helyi szervezőbizottság reméli, hogy minden idők legjobb világbajnokságát rendezi meg, és én nagyra értékelem ambíciójukat. Mindig meg kell próbálnunk magasabbra tenni a lécet a legfontosabb eseményünkön, ahogyan azt a sportolóink is teszik."

A világbajnokság minden estéjén rendeznek döntőket, és minden este szurkolhatunk majd magyar atlétának is, köszönhetően annak, hogy várhatóan rekord számú, akár 20-25 tagú is lehet a magyar válogatott. Köztük lesznek például a 2022-es müncheni Európa-bajnokság magyar érmesei: Halász Bence, aki idén törte át a 80 méteres álomhatárt és lett ezüstérmes kalapácsvetésben, Kozák Luca, aki országos rekordot döntve érte el élete legnagyobb sikerét 100 méteres gátfutásban és nyert szintén ezüstöt, valamint Madarász Viktória, aki országos csúccsal ért be harmadikként 35 kilométeres gyaloglásban.