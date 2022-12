Hónapok hallgatása után kiderült, mire készül Hosszú Katinka

Esküvője óta eltűnt a nyilvánosság elől Hosszú Katinka: a háromszoros olimpiai bajnok úszónő edzésekről sem posztol, sőt, az országos bajnokságon sem indult el. Okkal aggódott érte Sós Csaba szövetségi kapitány, aki múlt hétvégén az úszók gáláján találkozhatott a versenyzővel. A szakember most a Borsnak megnyugtató dolgokról beszélt.

Kiderült, mit tervez Hosszú Katinka Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

– Valóban, az országos bajnokságon nem találkoztam Katinkával, de már akkor is beszéltem vele telefonon – árulta el Sós Csaba a borsnak.

– Akkor – és ma is – úgy éreztem, idő kell Katinkának, hogy rendezze magában a történteket, persze nem az esküvőjére gondolok.

Sós kapitány elmondta, nincs mit szépíteni a dolgon, Hosszú Katinka ez évi idénye nem úgy sikerült, ahogyan azt ő maga és a közönség várta.

– Természetesen még egy ekkora bajnokot is megviseli a sok kudarc. És Katinka is emberből van, de őt nem akármilyen fából faragták. Az úszók közelmúltban tartották év végi gálájukat, ahol személyesen is beszélgettem vele.