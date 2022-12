A nap meccse: rémisztő titok, börtönben kínozták a vb-sztár apját

Granit Xhaka a svájci válogatott motorjaként készül arra, hogy a Brazília mögötti második helyét megtartva nyolcaddöntőbe jusson a katari labdarúgó-világbajnokságon. A péntek esti, Szerbia elleni utolsó csoportmeccs az Arsenal középpályása számára plusz jelentőséggel is bír. Xherdan Shaqirihoz hasonlóan ő is koszovói albán származású (ezért is volt olyan emlékezetes nekik a 2018-as vb-n a szerbek ellen 2-1-re megnyert meccsükön szerzett góljaik). Noha már Svájcban született, és személy szerint a szerb játékosokkal semmi baja, édesapja szörnyű emlékei miatt különös töltettel bír számára a mérkőzés.

Taulant (balra) és Granit Xhaka (itt évekkel korábban, válogatottbeli ellenfelekként) a felét se tudják, milyen borzalmakon ment át az apjuk Fotó: AFP

Pedig Xhaka apuka elárulta: még a felét se mesélte el fiainak a vele történtekről. Most pedig bár tervezte az utazást, csak azért maradt távol a katari vb-től, mert Svájc a sorsoláskor Szerbiával került egy csoportba.

– Őszintén szólva, egyáltalán nem örültünk a sorsolásnak az érzelmi háttér miatt. Nagyon, nagyon sokat beszélgettem arról Granittal, hogy bármi is lesz a meccsen, akár gólt lő, akár nyer vagy veszít, mindenképpen maradjon nyugodt és a játékkal törődjön. Elvégre ez nem a politikáról szól, hanem a futballról – mondta Granit bátyja, Taulant Xaka, aki az FC Baselben játszik, és korábban albán válogatott volt. Csak attól tart, hogy az ellenfél talán provokálni fogja az öccsét.

Kétnaponta kínozták Xhaka apját

Apjuk, Ragip Xhaka egy márciusi interjúban, a svájciak Koszovó elleni meccse (1-1) apropóján mesélt a múltjáról, amit annyira fájlalnak a fiai. Ő egyébként 1963-ban Pristinában született, 17 éves koráig focizott a hajdani Jugoszláviában, mielőtt egy sérülés miatt abbahagyta. 23 évesen egyetemistaként vett részt a kommunista rendszer elleni, jobb élet reményében rendezett tüntetésen, amit brutálisan szétvertek a rendőrök.

– Békés demonstráció volt, de a rendőrök addig vertek minket, amíg földre nem kerültünk – emlékezett vissza az idősebb Xhaka, akit a hazatérése után, hajnalban otthonról hurcoltak el, a hálószobájából rángatták ki.

– Borzasztóan megdöbbentem, egy életre szóló sokkot jelentett. Bilincsbe verve kasztliztak be államellenes lázadás vádjával. Öten voltunk egy négyszer kétméteres cellában egy vécével. Minden második nap elvittek vallomásra bírni. Kínoztak, hat hónapon át, minden második napon. Ütöttek, ahol értek, gumibotokkal, pálcákkal – mondta Ragip Xhaka, akinek a szabadulására 3,5 évig várt a felesége.

Miután hazatérhetett, attól rettegett, hogy bármikor újra lecsukhatják, ezért Hollandiába akartak szökni. A zürichi pályaudvaron elakadva, pár napra a neje rokonainál szálltak meg, és annyira megtetszett nekik Svájc, hogy inkább ott maradtak. Menekültstátuszt kaptak, a férfi előbb pincérként, majd építőmunkásként dolgozott, végül kertészként kamatoztathatta a tanulmányait. A fiai már Svájcban születtek meg, Taulant 1991-ben, Granit 1992-ben.

– Senkinek sem kívánom, amit apánk átélt. Pedig máig a felét sem tudjuk a vele történt szörnyűségeknek. Húszéves koromban minden részletet ki akartam szedni belőle, csak kérdeztem és kérdeztem, amitől egyszer csak elmenekült, nem bírta tovább az emlékezést. Most már tudom, hogy óvatosnak kell lenni vele. Szörnyű időszak volt számára – fogalmazott a témáról Granit Xhaka, mire apja hozzátette:

– Így van. Csak a feleségem és az apám tud mindent. A fiaimnak nem kell tudniuk minden részletről.