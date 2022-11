Vincze Ottó: Domonkos jó baba, hagy aludni minket

Domonkos két hetes, és természetesen már itthon van velünk – újságolta Vincze Ottó a Borsnak. - Mit mondjak, jó gyerek, nincs okunk a panaszra, hiszen még éjjel is hagyja a szüleit aludni. Mondhatom, teljesen nyugodt éjszakáink vannak. Persze, jelenleg az új családtag, Domonkos körül forog a világ, érthetően ő van a középpontban, bizonyíték erre, most is itt van mellettem – árulta el a büszke papa.