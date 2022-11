"Nehéz lesz" - Marco Rossi csalódott a válogatott meccs után

Noha nem nevezett néven senkit kritikusan, Marco Rossi bírálta csapatát a Luxemburg elleni válogatott meccs után. A magyar válogatott idegenben 2-2-re végzett az idei év utolsó felkészülési találkozóján a papíron könnyebb ellenfél otthonában. Csapatunk olasz szövetségi kapitánya nem rejtette véka alá véleményét.

Talán néhányan túl sokat gondoltak magukról, néhányan azt gondolják, hogy sokkal jobbak vagyunk, mint amennyire valójában vagyunk

- mondta a lefújás után Rossi, aki hangsúlyozta, a korábbi remek eredmények ellenére a földön kell maradnunk.

- A legfontosabbat most is láttuk. Ha nem koncentrálsz 100 százalékosan, akkor minden meccs nehéz lesz. Nehéz lesz Luxemburgban, Bulgária és Montenegró ellen is

- szögezte le az olasz szakember.

Fotó: Kovács Tamás

A meccsen mutatkozott be csapatkapitányként Szoboszlai Dominik, s első gólját szerezte a nemzeti együttesben Szalai Attila, valamint a csereként beálló újonc csatár, Németh András. rossi a Genk fiatal játékosának is üzent.

A jövőben is meg fogom hívni, de muszáj, hogy többet játszon klubcsapatában.

A válogatott vasárnap idehaza Görögország ellen zárja az évet, ekkor köszön el a nemzeti csapattól Dzsudzsák Balázs.