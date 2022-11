"Apám odafentről figyel titeket" – Diego Maradona lánya Messinek üzent

Megható üzenettel küldte csatába Argentína válogatottját Dalma Maradona. Az elhunyt argentin sztár, Diego Maradona egyik gyermeke Lionel Messinek és hazája futballcsapatának egyaránt üzent. Arra kérte a játékosokat, úgy harcoljanak, hogy a dél-amerikai válogatott megszerezze 1978 és 1986 után a harmadik világbajnoki trófeáját. Dalma emlékeztetett rá, hogy a mexikói vb-n 1986-ban az édesapja mennyi mindent megtett az akkori a diadalért. Azt kérte az argentin csapattól: olyan elánnal, lelkesedéssel küzdjenek, ami az édesapját is jellemezte a világbajnokságokon. Aztán személyesen Lionel Messit is megszólította. Kiemelte, amikor a papája már szövetségi kapitányként irányította Argentína nemzeti tizenegyét, a most a Paris SG-ben futballozó ászt tartotta a kedvencének – írta BJSports.com.

Lionel, tudnod kell, hogy Diego Maradona a Katarban szereplő argentin válogatott tizenkettedik játékosa. Odafentről figyel benneteket, igyekszik erőt adni nektek a küzdelmekhez

Egy, Messihez intézett videoüzenetében azt mondta:

– Apám veled, veletek van, ő a tizenkettedik ebben a csapatban. Szóval, Lionel, most kérlek, haza kell térnetek a világbajnoki trófeával; Diego Maradona ekkor lesz a boldogabb. Ne feledd, odafentről figyel téged.

Nos, az első meccsen Messi tette is a dolgát, 11-esből gólt lőtt Szaúd-Arábia ellen, de a folytatás rosszul sikerült a katari vb C-csoportjának nyitó meccsén. Szaúd-Arábia fordított, és 2-1-re nyert. Ezzel az argentin csapat 36 meccs után először szenvedett vereséget.