A nap vb-meccse: melózni küldte a felesége, mégis futballhős lett a holland óriás

Pénteken már a második kör kezdődik a katari labdarúgó-világbajnokság A és B jelű négyesében. A programból kiemelkedik az első meccsén gyaránt győztes Hollandia és Ecuador "csoportdöntője". A Louis van Gaal szövetségi kapitány dirigálta Oranje meglepetésembere eddig a 28 éves újonc Andries Noppert. A 203 centis kapus - aki több nagy védéssel vette ki a részét Szenegál 2-0-s legyőzéséből - előtt 44 éve fordult elő legutóbb, hogy a holland válogatottban valaki vb-n mutatkozott be a legjobbak között. Az ő karrierje ugyanakkor semmilyen téren sem szokványos.

A 203 centis Noppert szó szerint és átvitt értelemben is a vb egyik legnagyobb meglepetése Fotó: AFP

Eddigi pályafutása túlnyomó részében Noppert csak szenvedett. Idén januárig szinte kizárólag pofonokat kapott a futballtól. Most mégis a katari vb egyik főszereplője lett. Pedig két éve még arról győzködte a családja, hogy a kapusmezt váltsa rendőregyenruhára, vagy keressen más munkát.

Addig mindenhol vergődött: hiába próbálkozott négy holland és egy olasz (másodosztályú) klubnál, rendre a kispadon ragadt. Amikor az örök második – sőt, néhol harmadik – kapus 2020 nyarán sérülten csapat nélkül maradt, apja és felesége igyekeztek rábeszélni, hogy álljon rendőrnek vagy keressen más melót.

– Addig mindig támogattak, de megértettem őket. Reálisan látták a helyzetet, nem volt túl rózsás. Mégis azt mondtam, a végsőkig kitartok. Végzettség híján olyasmit kellett volna vállalnom, amit más nem. Semmi bajom a kétkezi munkával, de

egy hang azt súgta: egy pillanatig se adjam föl. Most már örülök, hogy hallgattam rá

– mesélte, kipusztíthatatlan gazhoz hasonlítva magát („ha tízszer a föld alá taposnak, tizenegyszer kelek ki”).

Noppertet 2022 elején szerződtette a Go Ahead Eagles. Egy évig várt a sorára, de az idén januári bemutatkozásától remekelt, és nyáron a nevelőegyesületébe visszatérve már a Heerenveenből kapott meghívót a vb-keretbe. Mindössze tíz hónapnyi remek teljesítménnyel vívta ki az elismerést. Most pedig az Ecuador ellen készülő Oranje egyik legbiztosabb pontja.

Villámkarrier a túloldalon is

Annyiban hasonló történet az ellenfél soraiból Kevin Rodríguezé is, hogy a 22 éves ecuadori csatár is szinte a semmiből bukkant föl a vébén. A másodosztályú Imbabura játékosa egy éve még amatőrként focizott, és sem korosztályos válogatottban, sem az élvonalban nem játszott. Gustavo Alfaro szövetségi kapitány a vb előtti utolsó felkészülési mérkőzésre kapta elő az ismeretlenségből, és a ráadás perceire pályára küldte a Katar elleni nyitómeccsen is. A szakvezető fiatalkori önmagát látja benne. Miután felfigyelt a képességeire, a meghívása előtt hónapokon át egyengette a sorsát, még külön edzésprogramot is készített neki, hogy izmosodjon és gyorsuljon.

