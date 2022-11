A nap vb-meccse: Máris botrányt okoztak a hollandok Katarban

Három mérkőzést rendeznek a katari foci-vb hétfői játéknapján. A programot az Egyesült Államok–Wales találkozó zárja magyar idő szerint este nyolckor, de kivételesen előtte lesz a fő műsor: előbb a végső győzelemre is esélyesnek tartott Anglia csap össze Iránnal, majd a nap legjobbnak ígérkező meccsén Hollandia mutatkozik be a sérült Sadio Mané nélkül is erős Szenegál ellen.

Van Dijk és társai kiálltak a Katarban dolgozó vendégmunkások mellett Fotó: AFP

A torna után posztjáról leköszönő holland szövetségi kapitány, a prosztatarák agresszív formájával küzdő Louis van Gaal csapata nem akárhogyan nyitott katari edzőtáborában. A nemzetközi szövetség (FIFA) igyekszik ugyan megakadályozni azt, hogy a vb-résztvevők bármilyen módon (például szivárványos karszalaggal) kritizálják a szervező ország politikáját, de Virgil van Dijk és társai megtalálták a módját, hogyan üzenjenek kőkeményen és jól érthetően a házigazdáknak.

Katarnak üzentek a hollandok

Az emberi jogi visszásságok miatt sok kritikát kapó emírség és a FIFA hivatalosan "csak" három vendégmunkás halálát ismerte el, miközben brit lapok helyszíni riportjai alapján legalább 6500-ra teszik a vb-vel kapcsolatos stadion-, út- és hotelépítkezések áldozatainak számát. Az évek óta sorjázó cikkek szerint embertelen körülmények között, már-már rabszolgasorban dolgoztatott – javarészt délkelet-ázsiai – munkások támogatására a Holland Labdarúgó Szövetség (KNVB) online árverésre bocsátja majd az Oranje vb-mezeit.

A holland válogatott minapi edzésére ráadásul meghívták a vendégmunkások képviselőit, hogy felhívják a világ figyelmét az aggasztó helyzetükre. A közös játék és csoportkép, majd a beszélgetés és autogramosztás után a csapatkapitány Van Dijk és a Barcelonában légióskodó Frenkie de Jong is beszélt a különleges program jelentőségéről.

Inkább nem panaszkodtak

– Mi sem vagyunk vakok. Látjuk, milyen sok jelentés szólt mindarról, ami itt történt. Mindenki számára világos, hogy a feltételeiken valóban javítani kell. Mi is szeretnénk hozzájárulni a munkavállalók helyzetének javításához. Ezért volt hasznos, hogy a személyes találkozásunk segítségével alakíthassuk ki a saját véleményünket – mondta a Liverpool védője.

– Kérdezgettem őket az itteni helyzetükről, de nem igazán akartak gondolni rá. Egyikük viszont arról győzködött, hogy szerződjek a Liverpoolhoz – mesélte De Jong.

A meccs két figurája

Édouard Mendy (Szenegál)

A Chelsea 30 éves kapusa a világ egyik legjobbjává nőtte ki magát a posztján. Pedig amikor egy évre klub nélkül maradt, nem sokon múlt, hogy a profi karrierje megbicsaklása miatt abbahagyja a futballt. "22 évesen eljutottam arra a pontra, hogy regisztráltam munkanélkülinek és állásokra jelentkeztem. Mindig keményen tanultam, és jó érzékem volt az üzlethez és a kereskedelemhez" – emlékezett vissza a nehéz időszakra a francia kluboknál nevelkedett kapus, aki végül kitartott a labdarúgás mellett.

Virgil van Dijk (Hollandia)

A Liverpoolban légióskodó csapatkapitány nem csak futballistaként kiemelkedő egyéniség. A 31 éves védő játékon kívül is gyakran bizonyítja, milyen remek (sport)ember. 2018 novemberében, a Franciaország elleni Nemzetek Ligája-csoportmeccs (2-0) előtt például a himnuszok alatt az előtte álló hétéves labdaszedőre adta a dzsekijét, hogy a fiúcska ne fázzon. Három nappal később aztán, a németek elleni rangadó (2-2) végén ő vigasztalta a zokogó román Ovidiu Hategan játékvezetőt, aki a félidőben tudta meg, hogy elhunyt az édesanyja.

A hétfői menetrend:

B csoport

14.00: Anglia–Irán (tv: M4 Sport)

A csoport

17.00: Szenegál–Hollandia (tv: M4 Sport)

B csoport

20.00: Egyesült Államok–Wales (tv: M4 Sport)