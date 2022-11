A nap meccse: Foglyul ejtette exét a németek botrányhőse

Az E és az F jelű csoport nagymenői kivétel nélkül kötelező feladattal kezdik a katari vb-szereplésüket. Emitt a németek Japán, a spanyolok pedig Costa Rica, amott a horvátok Marokkó, a belgák pedig Kanada ellen rajtolnak. A Nationalelf meccse azért ígérkezik különlegesnek, mert a japán keret közel harmada, nyolc futballista is a német Bundesligában légióskodik. Ahhoz, hogy Hans-Dieter Flick német szövetségi kapitány csapatát ne érje kellemetlen meglepetés már az első csoportmérkőzésén, leginkább a gyengébbnek tűnő középcsatár poszton kell meglepőt húznia.

Moukoko (középen) épphogy 18 éves újoncként máris a sor és a német csapat elején találja magát? Fotó: AFP

Onnan dőlt ki többek között a lipcsei Timo Werner, így gyakorlatilag újoncként dobhatják mélyvízbe azt a Youssoufa Moukokót, aki csak a vasárnapi nyitómeccs napján töltötte be a 18. életévét. A Dortmund szupertehetsége csak múlt szerdán, az Omán elleni felkészülési meccsen (1-0) debütált – rögtön a kezdőcsapatban.

Löw már 14 évesen kiszemelte

A kameruni Yaoundéban született, de vendégmunkásként dolgozó apja révén 9 éves korától Németországban nevelkedett Moukokóra mindig is csodagyerekként tekintettek választott hazájában. Klubjai (St. Pauli, majd 2016 óta Dortmund) mellett a német korosztályos válogatottakban is rendre két-három évvel idősebb korosztályokban szórta a gólokat, döntögette a rekordokat. Még csak 14 volt, amikor az akkori szövetségi kapitány, Joachim Löw elárulta, figyeli a fejlődését.

– Boldogan látom, csodálatos, ahogy mindent belead az edzéseken is. Persze még szüksége van némi időre, de mindenben támogatjuk – jelezte most már Löw utóda, Hansi Flick, mennyire fontos neki a fiatal gólzsák.

Kétségbe vonták Moukoko korát

A csodagyerek jelző mellett a másik, ami végigkísérte Moukoko eddigi karrierjét, az a kétségbe vont életkora. Noha a németek – tekintettel több afrikai focista korábbi csalására – minden kétséget kizáróan ellenőrizték a születési dátumát (2004. november 20.), sokan máig támadják ezzel.

– Eleinte nagyon zavartak ezek a hangok, nem tudtam túltenni magam rajtuk. Abba akartam hagyni a futballt – mondta.

Bezárta lakásába az exét

A focista egyébként egy időben nehezen viselte az ismertséget és a hirtelen rászakadt jómódot.

Tavaly tavasszal, 16 évesen már saját lakásban élt (apja és a klubja engedélyével) és évente már akkor forint-százmilliókra rúgó összeget keresett. Meggyűlt a baja a rendőrséggel: foglyul ejtette a kéróban hét évvel idősebb exbarátnőjét, amikor Amelie a szakításuk után el akart cuccolni tőle.

Sztárklubok vinnék 30 millió euróra (12,4 milliárd forint) taksálja Youssoufa Moukokót a Transfermarkt, de pár vb-gól még inkább megdobhatja a becsült értékét. Gyarapodhat a kérői száma is, noha máris élénken érdeklődik iránta a Bayern München, a Barcelona, a Real Madrid, a PSG, a Liverpool és a Manchester United.

Mára megtanulta kezelni a rosszindulatú megjegyzéseket, és a góljai is elhallgattatják a kritikusok zömét. Noha amint engedték a szabályok, a 16. születésnapja utáni napokban bemutatkozott a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában, igazán az idei szezonban robbant be: ősszel 14 bajnokin 6 góllal és 4 gólpasszal segítette a Dortmundot. Folytatása következik a válogatott vb-meccsein is?

Ő okozhat gondot a németeknek

A japán válogatott legértékesebb játékosa, a Moukokóhoz hasonlóan 30 millió euróra taksált Kamada Daicsi is a német topligában játszik, nem is akárhogy!

Az Eintracht Frankfurt focistája középpályás létére 13 őszi Bundesliga-meccsen 7 góllal és 4 gólpasszal segítette a klubcsapatát.