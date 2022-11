A nap meccse: Bombahír a vb sztárcsapatánál, aranyat érő erősítés jöhet

Szerdán véget érnek a C és a D jelű csoportok küzdelmei a katari labdarúgó-világbajnokságon. Közös a két kvartettben, hogy az utolsó kör eredményeitől függően még bármelyik válogatott továbbjuthat, és a már biztosan a 16 közé jutott franciákon kívül akár ki is eshet. Ráadásul a Fradi-légiós Aissa Laidounival felálló tunéziai csapat ellen készülő címvédő egy váratlan jó hírt kapott.

Karim Benzema sérülése már a múlté, csatlakozhat a francia válogatotthoz a vb-n? Fotó: AFP

Spanyol és francia lapértesülések szerint ugyanis elképzelhető, hogy az egyenes kieséses szakaszra csatlakozik a Kékekhez az aranylabdás Karim Benzema. A 34 éves Real Madrid-csatár a vb-rajt előtt combsérülése miatt került ki Didier Dechamps listájáról. Ellentétben a szintén kidőlt másik támadóval Christopher Nkunkuval, Benzema helyére senkit sem hívott be a szövetségi kapitány. Akkor ezt azzal indokolta, hogy így is elég erősnek érzi a keretet. Most viszont úgy fest, az állhatott a szakvezető döntése mögött, hogy a 26. szabad helyet fenntartotta arra az esetre, ha Benzema csodával határos módon felépül.

Ez már megtörtént, az Onda Madrid tudósítója, Carlos Rodriguez megtudta: a szenzációs évet futott veterán gólzsák teljesen rendbejött, és csütörtökön edzésbe áll. Miután ezt a szabályok megengedik, innen már csak egy lépés, hogy csatlakozzon a francia válogatotthoz, amely a hétvégén játssza a katari nyolcaddöntőjét.

Benzema egyébként éppen a katari vb döntőjének másnapján, december 19-én lesz 35 éves.

A szerdai vb-program: 16.00: Ausztrália–Dánia, D csoport, (tv: Duna World) 16.00: Tunézia–Franciaország (D), (tv: M4 Sport) 20.00: Lengyelország–Argentína (C), (tv: M4 Sport) 20.00: Szaúd-Arábia–Mexikó (C) (tv: Duna World)

...