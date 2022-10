Szívszorító fotó, már ekkorára nőtt Benedek Tibor fia

Közösségi oldalán mutatta be a magyar élvonalban induló csapatát a KSI vízilabdacsapata. A képen rajta van Benedek Mór, a tragikusan fiatalon elhunyt Benenek Tibor fia is. Mór még mindig csak 15 éves, de már most van esélye a legnagyobbak között szerepelni.

Mór a felső sorban balról az első játékos.

Benedek Tibor, a sportág történelmének egyik legnagyobb alakja 2020 nyarán súlyos betegségben hunyt el.