Képtelen kiszállni az ökölvívásból az olimpiai bajnok

Az alma nem esik messze a fájától, ez igaz Gedóékra is. Az idősebb Gedó György szakfelügyelőként munkálkodik a szövetségben, fia az ifjabbik Gedó György edzőként teszi ugyanezt.

Családban maradt a ring szeretete, fia edzősködik Fotó: Szabó Miklós

Bertók Róbert, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya jól ismeri ifjabb Gedót, hiszen 1993 és 1995 között mindketten az újpestieknél bokszoltak.

– Versenyeken éles meccset is vívtunk egymással – mesélte Bertók. – Később csupa jót hallottam róla, nem véletlenül javasoltam őt trénerként egy boszniai versenyre, de ott volt az olaszországi junior Európa-bajnokság küzdelmein is. Neki is köszönhető, hogy aranyérmet hoztunk haza a versenyről.

Szántó Imre korábbi szövetségi kapitány is ügyes bunyósnak ismerte a kis Gedót. Nem rejtette véka alá véleményét, miszerint szükség van arra, hogy technikás bokszolók is teremjenek az edzőtermekben.

– A Kőbánya SC-ben technikás bunyósokat nevelnek, nagyon hiányoznak ezek a srácok a mezőnyből – jegyzi meg Öcsi bácsi. – Csak jó sülhet ki, ha a vezetőedző, Kovács Máriával együttműködik a kis Gedó. Gyuri a könnyebbikkel, az mozgékonyabb fiúkkal foglalkozik, szerintem, ha az édesapja technikájából valamit át tud adni a tanítványainak, az nem csak nekik, hanem az egész magyar ökölvívásnak hasznára lesz. Ne felejtse el senki, Gedó Gyurik nem minden évben születnek!

Az 1972-es müncheni olimpián győztes Gedó mindenkit elkápráztatott a ringben. Nem csoda, ha ma is keresik és remélhetőleg még hosszú ideig keresni is fogják a bajnokot, hogy tanácsaival segítse a feltörekvő ifjúságot.

Ma minden képzett magyar szakemberre szükség van

– jelentette ki az olimpiai bajnok. – El kell ugyanis ismernünk, jelenleg nincsenek olyan felnőtt versenyzőink, akiktől világversenyes érmet várhatnánk. Amikor a fiam versenyzett, olyan technikákat tanítottam neki, amelyekkel nem vallott szégyent – folytatta. – Most viszont arra próbálom rávenni - egyre nagyobb sikerrel - inkább gondolkodó, semmint verekedős bunyósokat neveljen.