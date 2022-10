Neymar őrületes fizetést ad a haverjainak, mindössze ennyi a dolguk

Neymar havonta 11 ezer dollárt, nagyjából 5 millió forintot fizet a barátainak azért, hogy szórakoztassák őt, partikat szervezzenek neki - írja a svájci Blick.

A Paris Saint-Germain brazil labdarúgója évi 40 millió eurót (16 milliárd forint) keres, és ebből személyes környezete is osztozik. A csapatban ott van a legjobb barátja, Jota Amancio, az üzleti menedzser Carlos Henrique, valamint személyes fotósa, Gil Cebola, aki többek között Neymar közösségi média fiókjait is gondozza. Mindhárman a szupersztárral élnek egy villában Párizs külvárosában, és a The Sun szerint mindegyikük fizetést kap Neymartól.

Neymar Fotó: AFP

A barátok arról is gondoskodnak, hogy eltereljék a brazil figyelmét a futball okozta stresszről. Gyakran bulikat szerveznek, és Neymarral együtt járják a világot. A 2017-ben például Ibizára repültek, ahol jachtokon, klubokban és egy óriási villában ünnepelték meg az átigazolást.

Neymarnak nagyon fontosak a barátai, azt mondja, nélkülük nem tartana ott, ahol ma tart. Eduardo Mosa, aki hat évig dolgozott Neymar tanácsadójaként, a Bleacher Reportnak elmondta, nagyszerű tapasztalatokat szerzett a szupersztár csapatában, de szinte megszűnik a magánéleted, ha egy ilyen megasztárnak dolgozol, mint Neymar.