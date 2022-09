Őrületes vagyon, ebbe fektette pénzét Lionel Messi

Lionel Messi kedvence továbbra is a barcelonai Casteldefellsben, közelebbről Bellamarban található építmény, amely felett a tökéletes nyugalom biztosítása érdekében repülőgépek nem húzhatnak el. A 2,6 milliárd értékű építményben van egy olyan szoba is, amelyben a pályafutása során beszerzett mezgyűjteménye található - három gyermeke kedvéért egy kispályás füves focipályát is építtetett.

A Miamiben található apartmanja az óceánra néz. Ezt 2020-ban azért választotta, mert állítólag a David Beckham neve fémjelezte Inter Miami csalogatta. Ebből a szerződéséből semmi sem lett, így jelenleg arról szólnak a hírek, hogy a 2,3 milliárdos, a Sunny Isles Beach-en található lakást árulja. Abban 4 hálószobát építettek Messinek, a teljes kikapcsolódást szolgálja a jógaszoba, és kialakítottak egy olyan részt, amelyben 1000 palack bort tárolhat.

Lionel Messi Fotó: AFP

Messi és famíliája valamennyi nyarát Ibizán tölti, érthető hát, hogy itt egy 4,4 milliárdos apartman-költeménybe fektettek be. A Periodico de Ibiza című lap adott hírt arról, hogy a 2018-ban vásárolt MiM Ibiza-szállóját sohasem nem adná el, mert abból szép bevétele származik.

Szülővárosában, Rosárióban épült az Erőd nevű, 25 szobás valódi palotája (értéke: 1,4 milliárd), melyet édesapja, Jorge rendezett be. Ha egyszer végleg hazaköltözik, várja egy föld alatti mélygarázs, melyben 15 járgány kap helyet. Itt parkíroz majd Lionel Messi kedvenc autója, az 1,7 milliárd értékű Spider Spalletti is.

Messi jelenlegi csapata, a Paris SG a párizsi Villes de Neuilly-ben bérel neki egy luxus-apartmant.