Nem hiszed el, honnan keresték Dárdai Pált

Noha novemberben menesztették a Hertha focicsapatától, Dárdai Pál és a berlini klub csak most szakított végleg egymással.

A felnőtt csapattól tavaly novemberben menesztett Dárdai idáig szerződésben állt a klubbal, de mostantól szabadon szerződtethető, csak a fizetését kell állni. Itt léphet képbe a Fehérvár, ahol már tavasszal arról pletykáltak, hogy a Dárdaival jó viszonyban lévő Michael Boris csak átmeneti megoldás, a korábbi kapitányt neveznék ki hosszú távra a piros-kékek élére.

A Bors úgy tudja, a felek valóban tárgyaltak egymással, sikerült is egyeztetniük, de nem a vezetőedzői posztról.

"Pali idősebb fia, Palkó a Fehérvárban focizik, ezért gyakran feltűnik az édesapa a lelátókon. Természetes, hogy jó viszonyt ápol a klubvezetéssel – mesélte a Borsnak egy neve elhallgatását kérő informátor. – Megegyeztek abban, hogy tanácsadóként segít, amikor kikérik a véleményét, ez meg is történt, de komolyabb munkába nem ment bele Pali. Ha akarták is volna vezetőedzőnek, ő idén azt biztosan nem vállalja."

Dárdai nem kapkod jelenleg munkáért, nemrég egy arab országból kereste meg egy gazdag klub, ám ő nemet mondott az ajánlatra. Berlint sem hagyná el szívesen, mivel jelenleg is ott él feleségével, valamint két fiatalabb fiával, a Herthát erősítő Mártonnal és Bencével.