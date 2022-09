Fotó bizonyítja, életmentésben is jártas volt II. Erzsébet

Tizenéves korában remekül úszott az elhunyt brit királynő, II. Erzsébet, aki vízi életmenő kiképzésben is részesült. A People és a Swimming World Magazine írása szerint a királynő a londoni Bath Club-ban tízéves korában ismerkedett meg az úszással, főként háton és mellen bizonyult az átlagosnál is ügyesebbnek. Az egyesület háziversenyében 14 esztendős korában nyert is, a későbbiek során pedig vízi életmentőként szintén jártasságot szerzett. Utóbbi lelkes tevékenysége elismerése fejében megkapta a Challenge Shield kitüntető jelvényt, melyet tinédzserként büszkén viselt az úszódresszén. Megkoronázását követően egészen idős koráig a Buckingham-palotában rendszeresen úszott.

II. Erzsébet (balra) életmentő gyakorlata Forrás: Royal Family

Fia, III. Károly, a helyébe lépett brit uralkodó máig kedveli, és űzi is az úszást, II. Erzsébet unokája, Vilmos herceg pedig igencsak képzett vízilabdázó.