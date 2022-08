Mészöly Kálmán a kedvencét gyászolja: Nem merem elolvasni a híreket

Bő egy hónap leforgása alatt három korábbi újpesti labdarúgó halt meg. Törőcsik András (július 9.) és Kardos József (július 28.) után csütörtök késő délután Tóth József hunyt el.

A Jokka becenevű 56-szoros válogatott Tóthot élete 71. évében érte a halál. A Bors megtudta, a sporoló a váci kórházban hunyt el, leállt a szíve. Az utóbbi két évben sokat betegeskedett, Pomázon és Vácon kezelték, de szervezete végül feladta a harcot.

Az örökké vidám, viccelődő Jokka 24 éves korában érkezett a fővárosba az Újpesti Dózsához az élvonaltól akkor búcsúzó pécsiektől, később még az MTK-VM-ben is futballozott. Emlékezetes karriert futott be, két magyar bajnoki címet és Magyar Kupa-diadalt jegyez. Két vb-döntőben kapott szerepet, pontos szereléseivel tűnt ki, egykor még a Real Madrid is szerződtetni kívánta. Gyakran ment fel a támadások befejezéséhez, címeres szerelésben szerzett egyetlen gólját Salvadornak lőtte (10-1-re nyertek a mieink) az 1982-es spanyolországi vb-n.

Nemzeti együttesünk akkori szövetségi kapitánya, Mészöly Kálmán a neves hátvéd halálhíre kapcsán megjegyezte:

Lassan nem is merem elolvasni az internet híreit, mert olyan gyorsan és sorban mennek el a jeles tudású futballisták

– mondta, hozzátéve: – Jokka volt a három kedvencem egyike, mellette Törőcsik és Nyilasi az, aki igen közel áll a szívemhez.

Mészöly Kálmán már híreket sem mer olvasni

A Szőke Szikla fia, Mészöly Géza az újpesti öregfiúk csapatában együtt játszott a nála jóval idősebb Tóth Józseffel.

– Az egyik meccs után magába roskadtan ült az öltözőben, és azt magyarázta, vége, vissza kell vonulnia, mert ötven évesen meg kellett élnie, hogy a szélsője lefutotta... – emlékezett Mészöly Géza.

A jelenleg Belgiumban élő Fazekas László Tóth nyíltszívűségét, jópofaságát örökbecsűnek nevezte.

– Éveken keresztül a Normafához jártunk a Dózsával alapozni, a hosszú esték hangulatos kártyacsatákkal teltek. Csapatember volt. A Salvadornak lőtt góljára már nem is emlékezem, hiszen szinte képtelenek voltunk számolni a találatokat…

Tóth András egykori válogatott középpályás ezt mondta az elhunytról:

– Fájlalom, de ahogy teltek az évek, Józsi konokká vált. Nem akarta, hogy az orvosok alaposan kivizsgálják.

Tóth Józseffel a Bors munkatársa, Gergely Gábor készített 2014-ben interjút az Újpest TV-ben:

Sarlós András három hete meglátogatta Jokkát fóti otthonában.

– Szomorúnak tűnt, próbáltam felderíteni – nem nagy sikerrel. Arra ösztökéltem, járjon többet a szabad levegőre, elvégre még hatvan felett is rengeteget futott, kocogott – fogalmazott Sarlós.

Zsengellér Zsolt egykori újpesti játékos múlt héten járt az elhunyt fóti otthonában, ott faggatta, és most így emlékezett: