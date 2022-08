Folytatódik a balhé, vajon kinél kötnek ki Shakira és Piqué gyerekei?

Áll a bál Gerard Piquéék szétköltözése kapcsán. Egyelőre nem tudni bizonyosan, hogy Shakirával közös két gyermekük melyik szülővel él majd a jövőben. Amint ismert, az FC Barcelona spanyol válogatott futballistája, Piqué félrelépett, megcsalta a kolumbiai énekesnőt, és a játékos ennek következtében akár elveszítheti két gyermekét is. A 7 éves Sasha, illetve a nála két esztendővel idősebb Milan szüleik 12 éves együttélését követően Mexikóban, San Diegóban, végül Miamiben tartózkodott édesanyjukkal. A bonyodalmak azonban most kezdődnek, hiszen mivel nem kötöttek házasságot, csak egy fedél alatt éltek 12 éven keresztül, a spanyol jog is némileg tanácstalan, hogy ilyen esetben kinél éljenek végleg a gyermekek, jegyezte meg a Marca.

Vajon Shakiránál kötnek ki a gyerekek? Fotó: NurPhoto via AFP

A két fél ügyvédei megegyeztek arról, hogy augusztusban a gyerkőcök két hétre Piquéhez költözzenek Barcelonába, ahol a válogatott játékos agglegény-apartmanjában élnek. De mivel Shakira nem egyezik bele abba, hogy állandóan a papájukkal legyenek a katalán fővárosban, javában folyik a jogi csűrés-csavarás annak kapcsán, hogy mi legyen a végső megoldás. A helyzetet erősen bonyolítja, hogy az énekesnőnek jelentős adótartozása van a spanyol állammal szemben, amiért bíróság elé áll, és ha bűnössége igazolást nyer, akár 8 év 2 hónapra börtönbe is csukhatják.