Öt gyermekéről beszélt a magyar tévés, Petrovics-Mérei Andrea

Petrovics Mérei Andrea, az MTVA sportriportere igazából testnevelő tanárnak készült, elvégezte az egyetemet, sőt tanított is, majd mert mindig és mindenhogy a sporttal akart foglalkozni, a sportközvetítések voltak a kedvencei, a riporteriskola befejezése után, valamikor 1996 végén beadta jelentkezését a televízióhoz, a Telesport szerkesztőségébe, amelyet akkor a legendás Knézy Jenő vezetett. A debütálást követően az egyik kereskedelmi tévéhez igazolt át. 2007 óta újra a köztévé gárdáját erősíti.

Természetesen az atlétikával kezdtem a pályafutásomat, majd jöttek sorban a férfias sportok. A profi ökölvívás és a labdarúgás. Szerencsére a TF jó alapokat adott, nem vesztem el a különféle sportágak sűrűjében.

Édesapja Mérei László, az atléták korábbi kapitánya. Mit szólt, amikor szembesült a ténnyel, hogy lányából sportriporter lett?

- Mivel akkor már volt egy – apa szavaival élve – egy rendes szakmám, mindenben a segítségemre volt.

Miközben rengeteget dolgozik, alig akad olyan nap, hogy ne tűnne fel a tévé képernyőjén, miközben, egy másik nem kis feladatot is megold évtizedek óta. Öt gyereket nevelnek férjével, a vízilabda tréner, Petrovics Mátyással.

Unatkozni nem volt időnk, az biztos. Azt is vallom, egyedül nem ment volna. Kellett hozzá a családi háttér, a férjem, a szüleim. Viszont, négyen már majdnem felnőttek. Máté most végez a Corvinuson, Vanda és Márk készül az egyetemi évekre, Kinga pedig az érettségi előtt áll. A legkisebb, Bence ötödikes. Természetesen sportolnak, sportoltak. Vanda például műugró volt, Kinga utánpótlás-válogatott vízipólós, Bence pedig, talán nem véletlenül, a vízilabdába szerelmesedett bele. A nagyfiúk is versenyszerűen úsztak.

Nőként az egyik, ha nem a legnépszerűbb műsorvezető, riporter a tévénézők szerint…

Ha így van, ennek nagyon örülök. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen olyan sportágak is jutottak nekem, amit rengetegen néznek, követnek, mondhatom a legnépszerűbbek a szurkolók körében. Ilyen például a labdarúgás is. Már évek óta egyre több női műsorvezető van a labdarúgó meccsek közvetítésekkor a tévékben, szeretném azt hinni, hogy ez már nem is téma.

A közeljövőben milyen feladat vár Petrovics-Mérei Andreára?

Rengeteg feladat vár rám ősszel is, például ismét tanítok majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a leendő média-újságíró és szerkesztő kollégákat segítem majd felkészíteni a szakmánkra. Néhány napon belül zárul a jelentkezési időszak, és ilyenkor mindig van bennem egyfajta várakozás, hogy találkozhatok egy majdani kiemelkedő sportújságíróval. Ami a saját sportszakmai munkámat illeti, hamarosan Münchenből az Európa-bajnokságokról tudósítok, ahol kilenc olimpiai sportágban, összesen 177 számban méri össze tudását 50 ország körülbelül 4700 sportolója. Én az atlétika Eb-t követem majd nyomon és készítem az interjúkat. Utána jönnek a magyar labdarúgó-válogatott őszi meccsei és az év végén a katari világbajnokság.