Marco Rossinak is üzent a magyar foci ünnepelt hőse

Két akciógólja között a saját maga kiharcolta büntetőt is értékesítette, így Gazdag Dániel mesterhármassal vette ki a részét a Philadelphia Union 6-0-s sikeréből a Colorado Rapids ellen. 26 éves támadó középpályásunk jelenleg a legjobb formában futballozó magyar játékos: harmadik az észak-amerikai profiliga (MLS) góllövőlistáján és kanadai táblázatán is (16 góllal és 8 gólpasszal).

Gazdag Dániel már 16 gólnál tart az MLS-szezonbanFotó: Instagram

Ez volt az első mesterhármasom a pályafutásom során. Megkaptam emlékül a meccslabdát, amit a csapatból mindenki aláírt, ráadásul néhány szép üzenetet is írtak rá

– mondta a Borsnak boldogan Gazdag.

#MLS Semana 27 Philadelphia Union 6 (Gazdag 9’ 20’ Pen y 83’ Carranza 30’ Pen Burke 87’ Real 90’) 0 Colorado Rapids pic.twitter.com/TNr8p3jNTN — La Quinta del Fútbol (@La5tadelfutbol) August 28, 2022

Szoboszlai Dominik mellé, de akár a Lipcsében kisebb hullámvölgybe került sztárunk helyére is joggal pályázhat a nagy meccsekre készülő magyar válogatott kezdőcsapatában. Legutóbb csereként is bizonyított Marco Rossi együttesében, amikor a 4-0-s angliai diadal végeredményét állította be egy látványos góllal.

Felvetettük neki, hogy nehogy ellője minden puskaporát a tengerentúlon, mert szeptemberben szép feladatok várnak rá a Nemzetek Ligája A-divízióban négy forduló után csoportelső válogatottban is.

Reméljük, marad azokra a meccsekre is!

– utalt a gólerős támadó középpályás a németországi, majd az Eb-címvédő Olaszország elleni hazai, már biztosan telt házas mérkőzésre.



NBA-sztárt utánzott Gazdag Dániel nagy NBA-rajongó lévén, az első találata után a helyi Philadelphia 76ers kosaras sztárját, az olimpiai és világbajnok James Hardent imitálta egy dobómozdulattal. – Szeretem a kosárlabdát – de inkább nézni, mint játszani. Fogjuk rá, hogy ez egy magyaros Harden-mozdulat volt – mesélte focistánk utóbb nevetve a különleges gólöröméről.

Nem ez volt a Keleti-főcsoportot vezető Gazdagék első kiütéses sikere az MLS-szezonban, sőt! 50 nap alatt előbb 7-0-val küldték haza a DC Unitedet, majd 6-0-val a Houston Dynamót, és legutóbb vendégként is 6-0-val ruházták meg a DC Unitedet, hogy most a Colorado Rapids ellen is 6-0-ra nyerjenek. Bő másfél hónap alatt többször győztek legalább hat góllal, mint az MLS történetében bárki más – valaha is.