Budapesten a világ legjobbjai, Kiss Gergelynek fantasztikus élményben volt része

Szeptember 2-4 között rangos dartsversenyt rendeznek Magyarországon. A Hungarian Darts Trophy-n a sportág legjobbjai mérik össze tudásukat. Az augusztus 31-i sajtótájékoztatón részt vett Dr. Kiss Gergely, egykori kiváló vízilabdázó is, aki a darts nagyköveteként igyekszik népszerűsíteni a sportágat. A háromszoros olimpiai bajnok a Borsnak elárulta, rengeteget segít neki a koncentrációban a darts, és ha nem is menetrendszerűen, de hetente többször is a tábla elé áll otthon. Sok évvel ezelőtt két amatőr versenyen is részt vett, itt azonban szembesült azzal, hogy napi többóra gyakorlás nélkül nehéz győzelmet aratni.

Dr. Kiss Gergely darts-nagykövetként népszerűsíti a sportágat Fotó: Bánkúti Sándor

Idén május 17-én nemcsak szervezőként, hanem játékosként is részt vett a Hungarian Darts Shown, ahol a világelső, világbajnok Gerwyn Price-szal az oldalán dobált a színpadon.

Az egész este egy fantasztikus élmény volt

– nyilatkozta a Borsnak Dr. Kiss Gergely. – Az esemény előtt olyan játékosokkal vacsorázhattunk együtt, mint Phil Taylor és Michael van Gerwen. A 16-szoros világbajnok Taylorral beszélgethettem, gyakorolhattam, javított a technikámon. Price-szal és Devon Peteresennel is tudtam találkozni, nagy hatással volt rám, hogy a világ legjobbjait láthattam.

A vízilabda kiválósága azt is elárulta, a legjobb afrikai játékostól, Petersen-től még ajándék nyilakat is kapott, amiket azóta is használ otthon. Petersen és Van Gerwen is felajánlották neki, hogyha szeretné, meglátogathatja a városukat, ha focimeccset szeretne nézni Angliában és Hollandiában, azt is elintézik neki. Dr. Kiss Gergely négy magyar játékosért, Borbély Andrásért, Sárai Leventéért, Székely „Penge” Pálért és Végső Jánosért is szorít majd szeptember 2-tól, péntektől.