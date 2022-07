Három nap kimenőt kapott Milák Kristóf a vébészereplés után

A fantasztikus vébészereplését követően az immáron háromszoros világbajnok, világcsúcstartó pillangóúszó már elkezdte vagy inkább folytatta azt a munkát, amit edzőjével megbeszélt, amelyet Virth Balázs előírt számára. Minösszesen három nap pihenőt kapott Milák Kristóf a budapesti vébé után, egyesek szerint ez semmi, edzője szerint azonban ha jól akar szerepelni az öt-hat hét múlva kezdődő római Európa-bajnokságon, akkor ideje volt ismét nekilátni a munkának.

Három napot pihenhetett Milák Fotó: Dömötör Csaba

– Kristóf fantasztikus ember – mondta Virth Balázs. – Komolyan mondom, azon sem csodálkoztam volna, ha még a poharában sem akar vizet látni a vébé után. De ő kiment a hőségben is szurkolni a pólósainknak. Le a kalappal előtte.

Milák Kristóf trénere elárulta, hogy nem kellett győzködnie tanítványát, Kristóf pontosan tudta, és tudja mi a dolga.

– Ha véletlenül nem ízlik valamelyiküknek, hogy hat ötvenkor bele kell csobbanni a medence hideg vizébe, akkor azt szoktam mondani nekik, hogy szerencsés emberek vagytok. Miért is? Nos, mert fiatalok vagytok, azt csinálhatjátok, amit a legjobban szerettek – ha nem szeretnék, nem csinálnák – ráadásul sikeresek vagytok. Ha tudtok ennél jobbat, szóljatok, jövök én is veletek.

Miláknak sem kellett kétszer mondani, hogy irány a medence. Kristóf ráadásul fel lehet dobva, hiszen kétszer is neki játszották el a magyar himnuszt a győzelmei után, világcsúcsot úszott és valamit bezsebelhet még edzőjétől.

– Így van, örülök is neki, hogy teljesíthetem, azt amit megígértem neki – mondta Virth mester. – Kristóf a világbajnokságon nem csak pillén akart indulni, más számokban is ki szerette volna próbálni erejét. Én mondtam neki, hogy ne aprózza el magát, készüljön a pillangóra, hiszen kétszázon mindenki őt szeretné letaszítani a trónjáról, százon pedig várja őt egy olyan ellenfél, akitől, ahogy mondja Kristóf, nem szégyen még neki sem kikapni. Az amerikai olimpiai bajnokra, Caeleb Dresselre gondolok. Az amcsi visszalépett, Kristóf két számot is megnyert, én pedig betartom az ígéretemet, Kristóf választhat, abban a számokban indulhat Rómában, amelyikben csak akar.

Milák már választott is. Kristóf az augusztusi Európa-bajnokságon a 100 és 200 méter pillangó mellett elindul 100 és 200 gyorson, valamint a váltóban is akad dolga.