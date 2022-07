"Marci fiam sírt örömében" - Liptai Claudia intim titkot árult el a Borsnak

Fülig érő mosollyal az arccal sétált a Hungaroring paddockjában Liptai Claudia. A színésznő-műsorvezető és férje nagy Forma-1 rajongó.

Liptai Claudia és férje nagy nagy Forma-1 rajongókFotó: Szabolcs László

- Imádom a Forma-1-et, hatalmas élmény, hogy itt lehetünk most a paddockban. Ádám először jár a Hungaroringen, én már többször is voltam - mesélte Liptai Claudia, aki több csapatnak és pilótának is szurkol, külön kedvence nincs. - Ádám és a fiunk, Marci hatalmas nagy Verstappen rajongó. Marci tavaly az utolsó futamon sírt örömében, amikor a kedvence megnyerte a világbajnokságot. A vasárnapi versenyre őt is hozzuk majd.

A 37. Magyar Nagydíj futamát vasárnap 15 órától tartják.