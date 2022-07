Magyar focistát ünnepel Amerika: Gazdag Dániel világsztárokat köröz le

A magyar válogatott angliai 4-0-s sikere során a kegyelemdöfést bevitt Gazdag Dániel az észak-amerikai profiliga (MLS) utóbbi három fordulójában sorra eredményes volt. A középpályás már idei tíz góljával is klubrekorder lett, de eszében sincs leállni: újabb találatokkal segítené bajnoki címhez a Philadelphiát.

Középpályás létére a góllövés is nagyon megy Gazdagnak - Fotó: Facebook/philadelphiaunion

Eddigi 22 szezonbeli mérkőzése után 10 gól és 5 gólpassz a mérlege amerikai klubcsapatában. Ezzel légiósunk a sztárokkal teletűzdelt mezőnyben előkelő helyen áll a góllövőlistán (7.) és a kanadai táblázaton (4.) is. Olyanokat is messze megelőz, mint például a Manchester Unitedből és a Real Madridból ismert mexikói Chicharito (LA Galaxy, 7 gól) vagy éppen az argentin Gonzalo Higuaín (többek között Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea - most Inter Miami, 4 gól).

Ha már Angliában sikerült, illik itt is lőnöm pár gólt

– viccelődött lapunknak az idei harmadik győztes gólja után az éllovas Philadelphia Union magyar vezére, aki a klubja történetében elsőként ért el középpályásként 10 gólig az alapszakaszban. És hol van még a vége?!

– Nagyon örülök, hogy ilyen jól megy. Van még hátra tizenkét meccsünk az alapszakaszból, úgyhogy nem is szeretnék leállni. Remélem, sikerül még pár gólt szereznem! Vezetjük a Keleti csoportot, a tavalyi bajnokot (a New York City FC-t) oda-vissza legyőztük, úgyhogy szerintem esélyesek lehetünk akár a végső győzelemre is. Persze, ezért még sokat kell dolgoznunk, és az egymeccses play off-rendszerben bármi megtörténhet, úgyhogy a szezon végéig nagyon koncentráltnak kell lennünk – mondta a Borsnak az előző szezonban a főcsoport döntőjéig menetelt Union magyar vezére, aki korábban az NB I-ben már csúcsra ért (a 2017-es bajnok Honvéddal).

Nehezen indult be, de belejött: Gazdag Dániel 18 éves korától játszott nevelőegyesületében, de az első gólját csak bő három év múltán, a 90. NB I-es meccsén lőtte (a Balmazújváros kapujába bombázva). Addig szívták is a vérét emiatt a csapattársai. Azóta ráérzett a góllövés ízére, a legjobb – utolsó – hazai szezonját már 13 góllal és 6 gólpasszal zárta. Több látványos, fineszes találata közül kettőt is megszavaztak Az év góljának az MLSZ 2018-as, majd 2021-es Rangadó-gáláján.

Az egyre figyelemre méltóbb eredményeket elérő magyar válogatottban is bizonyító futballistát amerikai klubjában az is doppingolja, hogy felesége, Gréta már mindkét kisfiukkal együtt szurkol neki a helyszínen.

– Mindhárman eljönnek az összes hazai meccsemre. Imádják, és ők is nagyon boldogok, hogy jelenleg ilyen jól megy a szekér – mondta Gazdag Dániel.