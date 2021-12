Karnyújtásnyira az amerikai álom, magyar focista a sztár a tengerentúlon

– A New York Red Bulls, majd most a Nashville elleni sikerek miatt mindig tovább húzódik, hogy hazarepüljünk. Ettől függetlenül nagyon remélem, hogy egészen a végéig menetelünk, és meg tudjuk nyerni a bajnokságot. Nagyon nagy sikert jelentene. Persze azt is várjuk már, hogy otthon lehessünk a családdal, de remélhetőleg csak december tizenegyedike (a jövő szombati döntő dátuma – a szerző) után indulhatunk. Ez esetben is Magyarországon tölthetünk majd körülbelül egy hónapot, úgyhogy ez minden szempontból tökéletes lenne – mondta „Gazdi”.