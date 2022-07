"Ez tőrdöfés volt..." - nagyon csalódott a Fradi csapatkapitánya

A szlovák Slovan meglepetésre 2-1-re verte a Fradit a budapesti első meccsen. A 70. percben a magyar csapat szerezte meg a vezetést, Tokmac balról gurított középre és az érkező Zachariassen három méterről a hálóba lőtt. Tíz perccel később Kashia fejjel egyenlített, majd a 86. percben már a Slovan vezetett, Barszegjan 12 méterről jobbról a hosszú felső sarokba tekerte a labdát.

A meccs után a Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes az M4 Sportnak úgy vélte, a vereség ellenére sem dőlt el a továbbjutás.

"Nem volt gond a játékkal az utolsó negyedóráig, uraltuk a meccset, voltak lehetőségek itt is ott is. A vezetés után elvesztettük a stabilitást, az első gólt olyan szituációból kaptuk, amire készültünk, mégsem tudtuk levédekezni. Tőrdöfés volt a második gól. Nem dőlt el a továbbjutást, képesek vagyunk nyerni idegenben, de most óriási csalódást okoztunk a szurkolóknak."

A visszavágót július 27-én Pozsonyban játsszák.