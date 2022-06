Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor, a történelmi angolverés után

A történelmi angolverés után a Nemzeti Sportnak sikerült elérnie Orbán Viktort, aki a helyszínen, Wolverhamptonban szurkolt a magyar válogatottnak, mi több, a mérkőzés után személyesen gratulált a csapat játékosainak.

„Nagyon ritkán fordul elő, hogy bemegyek a csapat öltözőjébe, a legutóbb jó tíz éve, a hollandiai 5-3-as vereségünk után tettem ilyet – mondta lapunknak Orbán Viktor. – Most azonban a csapatkapitány Szalai Ádám kérésére személyesen gratuláltam a válogatott tagjainak, leírhatatlan volt a hangulat a magyar öltözőben.”

A kormányfő, ha csak teheti, a magyar válogatott minden mérkőzésére elutazik, így tett ezúttal is és az idén tizenöt éves Puskás Akadémia alapítójaként különösen büszke lehet a felcsúti intézményben nevelkedő Sallai Roland és Nagy Zsolt góljaira: a két Puskás-akadémista összesen három gólt szerzett a négyből, Sallai éppen úgy kettőt lőtt az angoloknak Angliában, ahogyan a 6:3 alkalmával egykor Puskás Ferenc.

„A kérdés már csak az, mit fogunk csinálni életünk hátralévő részében” – mondta viccesen Orbán Viktor, aki korábban több interjúban is utalt arra, hogy a kormányzása alatt újjáépített magyar labdarúgásnak a nagy elődök által ostromolt csúcsokra kell törnie. Ha a világbajnoki döntőbe egyelőre nem is jutottunk be, az Aranycsapat legendás 6:3-as és 7:1-es győzelmeihez mérhető történelmi fegyvertény Anglia 4–0-s legyőzése, hiszen a friss Eb-ezüstérmes, korábbi világbajnok csaknem száz éve nem kapott ekkora különbségű verést odahaza senkitől, a gólkülönbség ezúttal az évszázad mérkőzése, a 6:3 háromgólos előnyét is felülmúlta.

Hivatalos Facebook-oldalán egyébként elegáns visszafogottsággal csak annyit írt a végeredmény mellé a közismerten futballrajongó miniszterelnök, hogy „Most kell szerénynek lenni”, miután egyébként a meccs előtt is buzdította a csapatot a közösségi felületen: „Egy ország veletek! Hajrá, magyarok!”