Itt az első fotó, megszületett az olimpia magyar hősének kisfia

A tervezettnél később, de egészségesen hozta világra első gyermekét Tarné Kovács Sarolta öttusázó.

Úgy látszik, jól érezte magát a pocakomban és nem akart kibújni a kisfiam. Május tizenötödikére vártuk, és több mint egy hetet késett – mondta a népszerű Saci, aki még egy furcsaságot elárult a Borsnak. Úgy tervezték, hogy Barnabás lesz a jövevény neve, hónapokkal ezelőtt ebben állapodtak meg a férjével, Tar Bálint labdarúgóval, és ezzel a névvel kihímzett ruhácskák várták az utódot. Aztán nem sokkal a szülés előtt a leendő apuka azzal toppant be a lakásba: nem Barnabás, hanem Vincent legyen a neve.

Az utolsó pillanatban változtattak nevet Fotó: Bors

– Nem tudom, miért, könnyen belementem a váltásba. Aztán amikor megszületett és a mellemre tették, úgy éreztem, ő tényleg Vincent, ami győztest jelent. Nagy kisbaba, 52 centivel és több mint négy kilósan jött a világra, Vininek becézzük – mondja meghatottan az újdonsült anyuka, aki arról is mesélt, hogy egy nappal a szülés előtt költöztek be a Duna Medical Centerbe, ahol végig vele volt a férje, és ez megkönnyítette a hosszabbra sikerült várakozást még akkor is, ha Bálint jobban aggódott, mint Saci. Mivel minden rendben volt, három nap ottlét után hazamehettek. Most már otthon vannak a gyerkőccel, a hathetes összeszokás időszakát élik.

– Vincent programja nem túl változatos: evés, alvás, pelenkacsere. Igaz, az éjjel nem sokat aludtunk, mert bulizni támadt kedve, és ehhez minket is igénybe vett – mondja nevetve Saci, aki nem tud betelni kisfia látványával. Közben elkészült az új házuk, a férje a berendezés utolsó fázisánál tart. A hat hét után, amikor Vincent már megbarátkozott ezzel a világgal, birtokba veszik új otthonukat, ahol a kertben vígan elfutkározhat Barack kutya, akire egy ideje Saci szülei vigyáznak.