Mulatós szülinapot tart Szabó Bence: Ilyen bulira készül az olimpiai bajnok kardvívó

A kerek születésnapok mérföldkőnek számítanak egy ember életében, még ha nem is ünnepli meg mindegyiket egyformán. Szabó Bence a hatvanadikat emlékezetessé kívánja tenni.

Fotó: Németh Ferenc

– Érdekes egybeesés, hogy a harmincadik születésnapom évében, 1992-ben értem el sportolói pályafutásom legnagyobb sikerét, egyéni olimpiai bajnok lettem Barcelonában. Visszagondolva arra az időszakra, nem éreztem magam harmincnak. Harmincnégy évesen is csak azért hagytam abba a vívást, mert felkértek, hogy induljak el egyesületem, az UTE elnöki posztjáért. Fizikailag nagyon jó állapotban voltam, imádtam vívni, de egy ilyen ajánlatra nem mondhattam nemet – eleveníti fel a múltat az egykori klasszis, aki a pást után a lila-fehér klub élén is helytállt. A következő, a negyvenedik szülinap “mellbevágta”, mert eszébe jutott, hogy a negyveneseket egykor középkorúnak nevezte, és ő még mindig fiatalnak érezte magát.

Az ötvenedik megünneplését a barátaim erőszakolták ki, elég vékonyra is sikerült a buli. A hatvanadikat viszont emlékezetessé kívánom tenni: hatvan barátomat hívtam meg az ünnepségre, érkeznek Olaszországból, Amerikából és Vietnamból is.

– A Larus Étterem tulajdonosai, akik szintén a barátaim, segítségével igazi mulatós szülinapot tervezek, diszkó-és cigányzenével. Nem magamat akarom ünnepeltetni, azt szeretném, hogy a meghívottak jól érezzék magukat. Úgy tudom, Bence fiamék is készülnek, ők is nagyon tudnak mulatni – avatja be a részletekbe a Borsot Szabó Bence, aki arról is mesél, hogy tizenegy éves kislánya, Szonja is a “nagy nap” bűvöletében él. A Südi Iringó tánciskolájába járó nagyon tehetséges kislány otthon új koreográfiát gyakorol, bizonyára azzal lepi majd meg az apukáját.

– Nem tagadom, a hatvan év azért elgondolkodtatott…Rossz érzés, hogy nincs köztünk olimpiai bajnok csapattársam, Gedővári Imre, aki hatvankét évesen ment el, és mentorom, Meszéna Miklós is itthagyott, aki az ötvenötöt sem töltötte be…Én próbálok tenni az egészségemért, hetente legalább ötször sportolok, teniszezek, gyalogolok és konditerembe járok – mondja Szabó Bence, aki ma is hozza élsportolói formáját.

A születésnapokról elmaradhatatlan tortát is nagyon várja, és mivel a dobostól a gesztenyésig minden fajtáját szereti, nála bármelyik nyerő lesz.