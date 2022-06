Kezdődik a Milák-show, Cseh Laci ezt várja az olimpiai bajnoktól

Milák Kristóf előzetes repertoárjából az 50 méter pillangó és a 200 méter gyors került ki, vagyis immár a két kedvenc számára, a 100 és 200 méter pillangóra koncentrálhat az idei budapesti vizes világbajnokságon. Hétfőn utóbbiban áll rajthoz, ő a szám olimpiai és világbajnoka, valamint világcsúcstartója.

A tavaly visszavonult Cseh László úgy véli, 200 méteren kétség kívül Milák a legnagyobb favorit.

"Nem a tippelgetésben, hanem a medencében dől el minden"

– mondta a Borsnak Cseh, aki a tavalyi tokiói olimpia után fejezte be remek pályafutását. Húsz év után rendeznek először világversenyt nélküle. Az biztos, hogy 200 méteren Milák a legnagyobb esélyes, mert a dinamikája már nemcsak az utolsó ötven méteren kivédhetetlen, hanem a további három távja is elsöprő. Állóképességét illetően nincs kétségem, legnagyobb riválisával, az amerikai Caeleb Dressellel két számban, 100 méteren is, olyan harcot vívhatnak, ami a vb csúcspontja lehet.

A négy olimpiai ezüstöt, két vb-címet, 14 nagypályás Eb-diadalt jegyző Cseh szerint a 100 pillangó élesebb csatát hozhat Milák és Dressel között, hiszen az amerikai a tavalyi tokiói olimpián legyőzte a magyar sztárt, de Kristóf a budapesti közönség előtt visszavághat.

Cseh arra a kérdésünkre nem reagált érdemileg, vajon a Milák-Dressel ütközetek egyenértékűek-e a múlt Michael Phelps-Cseh erőpróbáival?

"Azért nincs értelme hasonlítgatni, mert mások voltunk mi, és mások ők" – reagált Cseh, aki hozzátette, valószínűleg látni fogunk magyar aranyérmet a budapesti vb-n.

Milák Kristóf szombaton egy ötödik hellyel melegített a vb-n, hiszen Németh Nándorral, Szabó Szebasztiánnal és Bohus Richárddal úsztak együtt a 4x100 méteres férfi gyorsváltóban. Milák elégedett volt, hiszen az olimpia után a világbajnokságon is ötödik lett az egység. Megjegyezte, most ennyire erős a mezőny, de fel lehet hozzájuk zárkózni, akár már jövőre is.