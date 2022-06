Eladhatja magát az angoloknak Rossi embere

Legutóbb 2016. május 15-én lépett pályára magyar játékos az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában, akkor Bogdán Ádám szezonzáró, West Bromwich elleni találkozón őrizte a Liverpool kapuját.

Bolla Bendegúz tavaly nyáron igazolt át a Wolverhampton csapatához, azonban az előző idényt még kölcsönben a svájci Grasshoppersnél töltötte. A magyaroknak eddig kevés babér termett Angliában, eddig 10-en játszottak a szigetországban, egyedül Gera Zoltán alkotott igazán maradandót, aki nyolc idényt is lehúzott a legjobbak között a West Brom és Fulham színeiben.

Callum Styles azonban készen áll arra, hogy bővítse a magyarok angliai történelemkönyvét. A 22 éves, nagymamája révén magyar felmenővel rendelkező játékos a másodosztályú Barnsley alapembere volt az idei szezonban is, a tavalyi rájátszás helyett idén viszont utolsóként visszaesett a harmadosztályba.

Annyi bizonyos, hogy a ma már ötszörös válogatott Styles, akinek értékét 3,5 millió euróra (1,4 milliárd forint) becsülik, nem marad a League One-ban, a legújabb információk szerint ugyanis mindhárom frissen feljutott csapat (Fulham, Bournemouth, Nottingam Forrest) érdeklődést mutat iránta. De nemcsak Angliából, hanem Magyarországról is érkezett megkeresés, a 33-szoros bajnok Ferencváros is szívesen látná soraiban a multifunkciós középpályást, ezt az érintett is megerősítette: A Ferencváros sportigazgatójával (Hajnal Tamás) kapcsolatban vagyunk, rendszeresen beszélünk – nyilatkozta Callum Styles. "A Fradi egy nagyszerű klub, amely a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is játszott, ez is egy lehetőség lehet, akárcsak az angol első vagy másodosztály."

Styles az előző, Németország elleni NL találkozón (1-1) az eltiltott Schäfer Andrást remekül helyettesítette, az ilyen teljesítmények sokat segítenek neki abban, hogy a klubváltása a lehető legjobban süljön el.

Győzelmi kényszerben az angolok

Ha Anglia ma nem győz Wolverhamptonban a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligájában, akkor nehéz helyzetbe hozza magát, két pontjával ugyanis jelenleg a csoport utolsó helyén tartózkodik. Legutóbb nyolc évvel ezelőtt, 2014-ben fordult elő a hazai csapattal, hogy zsinórban négy válogatott találkozón keresztül maradt nyeretlen.