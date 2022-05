„Megöregedtem, ideje lassítani” – Budapesten járt a legendás világbajnok

A 16-szoros világbajnok angol Phil Taylor a Borsnak elmondta, nagyon jó látni, hogy Magyarországon is rohamos tempóban fejlődik a sportág.

- El vagyok ájulva a hazájuktól, és persze az emberektől. Valóságos királyként fogadtak. Salzburgból vonattal jöttem Budapestre, már az út is elvarázsolt, csodálatos tájakat láttam. Ha nem játékosként, akkor turistaként térek vissza. Az a jó abban, ha nyugdíjba mész, hogy sokkal több időd jut olyan dolgokra, mint a városnézés. Imádom Prágát és Bécset, Budapest pedig nagyon hasonlít rájuk, itt is kettészeli egy folyó a fővárost. Csak most realizálódott bennem, mekkora rajongótábora van itt is a dartsnak. A főszponzoromnak felvetem, csináljunk egy promóciós rendezvényt Magyarországon. Remélem, hamarosan visszatérek az önök hazájába.

Taylor azt is elárulta, esély sincs arra, hogy a 2018-as visszavonulása után visszatérjen, és folytassa a karrierjét.

- Megöregedtem. Alig látok, ha pedig fel kell mennem egy hosszabb lépcsőn, akkor lihegek, a testem már jelzi, ideje lassítani. Arról nem is beszélve, legalább két évem menne rá arra, hogy ismét formába lendüljek, feljebb lépjek a rangsorban, nagy tornákra kvalifikáljam magam. És azért már jócskán 60 felett vagyok.