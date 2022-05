Lisztes Krisztián a fia miatt hagyta ott a Fradit

Huszonkilenc év uán újra egy 17 éves Lisztes Krisztián mutatkozott be a Ferencváros focicsapatában. A „kicsi Krisz” a legendához hasonlóan középpályás, s az sem zavaró, hogy ugyanolyan néven szerepel, mint az apuka.



Azt talán senki nem gondolta, hogy 46 évesen én tértem vissza az NB I-be

– mondta a Borsnak nevetve a büszke apuka arra, hogy újra Lisztes Krisztián tűnt fel a Ferencváros focicsapatában. A kicsi még édesapjánál is fiatalabban mutatkozott be a Ferencváros focicsapatában. A 17 éves fiú Gyirmóton győztes csapatban kapott lehetőséget.

- Azt gondolom, hogy apu nálam is boldogabb volt, tudom, hogy mennyire büszke rám. Annak különösen örülök, hogy hamarabb bemutatkozhattam az NB I-ben, mint ő – mondta a klub honlapjának a fiatal játékos, aki tél óta készül a felnőttcsapattal, de közben az NB III-ban is játszik a Fradi II-ben. A zöld-fehéreknél egyébként korábban az apukája is edzette őt.

- Tőle mindig többet követeltem, mint a csapattársaitól. De bevallom, a fiam miatt is távoztam a Fradiból, hogy saját maga tudjon érvényesülni a kitartásával, a szorgalmával. Azt gondolom, hogy ez jó döntés volt, és persze így is bármikor bármiben tudom segíteni őt, mindig ott leszek mellette – mondta lapunknak az apuka, aki jelenleg az UDSE együttesénél dolgozik.

Szerinte fia szép jövő előtt állhat.



Hozzám képest kevésbé lelkiző, határozott fiú. Annak örülök, hogy a futballt hasonlóan látja, mint én. Az mindenképpen jó, hogy a felnőttcsapattal kezdi meg a nyári felkészülést is, azt gondolom, ha ilyen ütemben fejlődik, akkor befuthat egy olyan karriert Európában, mint annak idején én.

Az idősebb Lisztes Krisztián első gólja a Ferencvárosban, 1993 decemberében:



Az apuka 1993 decemberében már harmadik NB I-es meccsén győztes gólt lőtt. Később a Bundesligában lett sikeres, a Werder Bremennel 2004-ben duplázott, bajnok és kupagyőztes is lett. A Stuttgarttal az 1997-es kupasikere után KEK-döntőt is játszhatott, azt elveszítették a Chelsea ellen.