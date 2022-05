Dzsudzsák sorsa bizonytalan, újra külföldre mehet

Hetedik helyen zárt az NB I-ben a Debrecen, amelynek kulcsembere Dzsudzsák Balázs a 33 forduló során 31 mérkőzésen lépett pályára. A 35 éves szélső nyolc gólt szerzett, és hét gólpasszt adott. Számos kiemelkedő meccse volt, talán november 6-án, a Honvéd ellen játszott a legjobban, amikor a Loki kétgólos hátrányból 5-3-ra nyert a vezérletével. Dzsudzsák akkor két gólt vágott, és másik kettőt előkészített. Ennek ellenére korántsem biztos, hogy a rutinos játékos a következő idényt is a debrecenieknél tölti.

A Bors úgy értesült, a Loki nem feltétlen tartaná meg idősebb játékosait, akik ingyen távozhatnának a klubtól. Köztük lehet Dzsudzsák Balázs, aki nem tett le arról, hogy még egyszer külföldre, esetleg az arab világba igazoljon.

- A Debrecenben felemás véleménnyel vannak Dzsudzsák Balázs jövőjéről, de a legtöbben szeretnék, ha maradna - mondta lapunknak egy neve elhallgatását kérő informátorunk. - Sokat köszönhet neki a Loki, nélküle nem sikerült volna tavaly a feljutás az NB II-ből, és a most véget ért szezonban is több volt a jó meccse. A Honvéd elleni 5-3-ra megnyert mérkőzésen például zseniálisan játszott. Persze neki is, ahogy másoknak szintén, volt néhány gyengébb fellépése.

Dzsudzsák áprilisban a Sportrádiónak beszélt a jövőjéről. Akkor elmondta, nagyon jól érzi magát Debrecenben.

- Eleve azért jöttem haza, mert a Debrecenben akarom befejezni. De ahogy már korábban mondtam, soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy telefon, egy jó ajánlattal. Amíg a játéktudásomra, karakteremre szükség van, addig soha nem mondom azt, hogy már nem megyek. Nyilván annak az ajánlatnak olyannak kell lennie, hogy el tudjam hagyni a Debrecent, amit ma már nagyon nehezen tennék meg. Már csak azért is, mert 36 leszek decemberben. Tényleg annyira jó itthon. Megtaláltam a számításomat, az összhangot csapattal. Szeretnék még valami maradandót alkotni, mert megérdemli a város, a szurkolók és a csapat is.