Sir Alex Ferguson bevallotta, egy bunyó mentette meg az életét

Clegg (jobbra) Scholes-szal is sokszor bokszolt Fotó: Getty Images

A MU egykori neves trénere, Alex Ferguson 2004-ben hallgatott Roy Keane-re. A csapat ír középpályása ugyanis azt ajánlotta, hogy az olykori érthető feszültség levezetésére vezesse be az ökölvívó-tréningek gyakorlatát a Carrington-edzőközpontban. E történetről a MU egykori erőnléti mestere, Mick Clegg számolt be önéletírásában. Innen tudható, hogy Ferguson tőle is tanácsot kért a bunyó bevezetése kapcsán.

–Mivel jómagam is foglalkoztam ökölvívással, azt ajánlottam Fergusonnak, hogy hasznosak az efféle küzdőfoglalkozások – tudható meg Cleggtől. – Hamar kiderült, hogy Roy Keane igazán menő, mert ha kesztyűt húzott, csapattársai igyekeztek „távozni” az ütőtávjából, ugyanis Roy gyerekkorában amatőr bokszversenyeken vett részt.

A United-játékosok közül Paul Scholes számított ügyesnek, Wayne Rooney pedig egy alkalommal odahaza arra kérte egyik barátját, hogy üsse ki, tudniillik kíváncsi volt arra, milyen a K.O. érzése. Le is ütötték.

Ferguson maga is kesztyűzött, már reggel fél nyolckor ott volt az edzőteremben...

- Ferguson az ökölvívásnak köszönheti az életét, mert amikor zsákolt, egy idő után elszürkült az arca. Persze letagadta, hogy rosszul van, de a kardiológián kiderült, hogy a szívverése rendszertelenné vált. Ekkor már nem volt mese, ritmuszavarára 2004-ben pacemakert kapott - derül ki Clegg könyvéből.